Ile Maurice: Mahend Gungapersad dément et envisage de porter plainte

Une fausse information circulant sur les réseaux sociaux au sujet d'un prétendu incident dans un bureau du Citizens Advice Bureau (CAB) à Petit-Raffray a poussé le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, à convoquer la presse hier à son bureau, au MITD Building à Phoenix. Il a fermement démenti cette information et annoncé son intention de porter plainte à la police.

Selon Mahend Gungapersad, le message qui circule fait état d'un incident qui se serait produit mardi dans un bureau du CAB à Petit-Raffray. Il affirme toutefois qu'il n'existe pas de bureau du CAB à Petit-Raffray. Pour la circonscription n° 6, il indique que deux bureaux sont opérationnels, l'un à Grand-Baie et l'autre à Goodlands.

D'après le ministre, que le Parlement soit en session ou en congé, le mercredi est la journée consacrée à la réception des mandants. Il affirme ainsi qu'aucun membre du public n'était reçu mardi. Selon lui, ses deux collègues députés n'ont pas non plus reçu de membres du public ce jour-là. «J'étais à mon bureau depuis le matin», at-il expliqué, ajoutant que son agenda était clair.

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À ses côtés, selon ses dires, se trouvaient notamment l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean-Michaël Durhône, et la directrice du Service diocésain de l'éducation catholique. Il indique que des membres de son équipe, dont son Senior Chief Executive et ses Private Secretaries, étaient également présents alors qu'un document concernant le grant formula destiné aux écoles primaires catholiques devait être signé.

Au-delà du démenti, Mahend Gungapersad souhaite attirer l'attention sur la facilité avec laquelle de fausses informations peuvent aujourd'hui être créées et diffusées sur les réseaux sociaux. Le ministre parle d'une forme de mensonge «deep fake» et estime que certaines publications peuvent être utilisées pour lancer des attaques personnelles. Selon lui, des personnes qui ne connaissent pas nécessairement la réalité de la circonscription peuvent facilement croire à une information publiée en ligne.

«Li vremem pas korek create enn zafer koumsa», a-t-il déclaré, appelant les internautes à réfléchir avant de partager une information. Il dit avoir reçu plusieurs appels et messages depuis mercredi de la part de personnes qui le connaissent et qui souhaitent s'assurer de la véracité de cette information.

Pour Mahend Gungapersad, le problème dépasse toutefois le cadre politique. Il insiste sur les conséquences que la diffusion d'une fausse information peut avoir sur une personne et sur son entourage.

«N'importe quelle personne peut être affectée par ce genre de situation. Il faut aussi penser à l'impact que cela peut avoir sur sa santé mentale, mais aussi sur sa famille. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons des sentiments», a-t-il déclaré.

Le ministre affirme avoir l'habitude de faire face à des critiques et à des attaques dans le cadre de ses activités politiques. Il souligne toutefois qu'il s'agit, selon lui, de la première fois qu'il organise une rencontre avec la presse dans le but de répondre à une telle information. Selon lui, l'objectif de cette publication ne serait plus uniquement de critiquer sa manière de gérer le ministère, mais de mener une attaque personnelle à son encontre.

Mahend Gungapersad affirme par ailleurs qu'il compte saisir la Cybercrime Unit de la police et fournir les informations dont il dispose. Il fait état d'une personne en particulier qu'il soupçonne d'avoir figuré parmi les premières à faire circuler le message. Il affirme que cette personne serait liée à un parti politique, sans toutefois révéler son identité. Le ministre dit vouloir laisser les autorités compétentes examiner les éléments disponibles et déterminer les responsabilités éventuelles.

Malgré cette situation, Mahend Gungapersad assure qu'il entend poursuivre son travail auprès de ses mandants. Il remercie également les habitants de la circonscription n° 6 qui, dit-il, continuent à lui faire confiance et à se tourner vers les bureaux du CAB de Goodlands et de Grand-Baie pour leurs doléances.

«Je vais continuer à faire le travail qu'il faut pour mes mandants et pour les enfants de la République. C'est ma mission principale», a-t-il affirmé.