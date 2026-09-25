Ile Maurice: Éducation - Les subventions à deux collèges privés supprimées à partir de janvier 2027

Les subventions accordées à Saint Bartholomew's College et Royal Holloway College seront supprimées à compter de janvier 2027, a indiqué le Cabinet ce vendredi 25 septembre.

Cette décision a été prise par le conseil d'administration de la Private Secondary Education Authority (PSEA), les deux établissements ne répondant plus au critère d'éligibilité relatif au nombre minimum d'élèves.

Des dispositions seront prises pour permettre le transfert des élèves vers d'autres établissements scolaires situés à proximité de leur lieu de résidence.

Concernant le personnel, les enseignants et employés non enseignants permanents éligibles pourront être intégrés à la Mauritius Education Development Company (MEDCO) Ltd, avant d'être affectés dans d'autres écoles de MEDCO, des établissements secondaires d'État ou d'autres secteurs selon les besoins.