Ile Maurice: Drogue - Une campagne nationale de prévention prévue en octobre

Le Cabinet a pris note de l'avancement de plusieurs mesures prévues dans le cadre du programme gouvernemental 2025-2029 concernant la lutte contre la drogue, notamment en matière de prévention, de traitement et de réhabilitation.

Une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sera organisée en octobre 2026 par la National Agency for Drug Control (NADC), en collaboration avec les parties prenantes concernées. Les autorités prévoient également de renforcer la communication auprès du public sur les actions menées dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réhabilitation.

Sur le volet de la réhabilitation, un centre national de réhabilitation de 10 lits est déjà opérationnel. Des travaux sont en cours afin de porter sa capacité à 25 lits. Des dispositions sont également prises pour la création d'un second centre de réhabilitation dans le Sud.

Le Cabinet a par ailleurs indiqué que les autorités examineront les facteurs qui poussent certaines personnes arrêtées pour possession de drogue à privilégier l'emprisonnement plutôt que la réhabilitation dans le cadre du Drug Users Administrative Panel, afin d'encourager les personnes éligibles à recourir aux structures et services disponibles.