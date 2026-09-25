Ile Maurice: New Mauritius Hotels - Revenus en hausse de 12 % à Rs 18,9 milliards

Le groupe New Mauritius Hotels (NMH) a clôturé son exercice 2026 (1eᣴ juillet 2025-30 juin 2026) sur une progression de ses principaux indicateurs financiers, porté par la bonne tenue de l'activité hôtelière à Maurice et la croissance de ses opérations internationales.

Le groupe hôtelier affiche un chiffre d'affaires de Rs 18,9 milliards, en hausse de 12 % sur un an. L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), qui mesure la rentabilité de l'activité opérationnelle, progresse plus rapidement, de 25%, à Rs 6,1 milliards, tandis que les profits après impôt bondissent de 45 % pour atteindre Rs 2,9 milliards.

Cette performance repose sur une demande soutenue pour la marque Beachcomber, l'amélioration des tarifs, une plus grande efficacité de la distribution et un effet de change favorable de l'euro et de la livre sterling. Les activités internationales ont également contribué à la croissance, malgré un environnement marqué par les tensions géopolitiques et les contraintes persistantes sur la connectivité aérienne.

**«Dans un environnement international qui reste incertain, et dans un contexte de coûts opérationnels qui augmentent, NMH a démontré sa résilience et sa capacité à maintenir sa trajectoire»*, souligne son Chief Executive Officer, Stéphane Poupinel de Valencé.

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À Maurice, qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires du groupe, les revenus ont progressé de 12 % à Rs 15,2 milliards. Le taux d'occupation moyen s'est établi à 74 %, alors même que le Shandrani Beachcomber a été temporairement fermé au premier trimestre et que le Trou aux Biches Beachcomber a fermé à la mi-mai pour d'importants travaux de rénovation.

À l'international, les activités marocaines enregistrent une hausse de 17 % de leur chiffre d'affaires, à Rs 1,6 milliard. Aux Seychelles, le chiffre d'affaires progresse de 8 %, à Rs 477 millions alors que les activités de tour-opérateur et activités connexes génèrent pour leur part Rs 1,7 milliard de revenus, en hausse de 9 %.

La génération de trésorerie constitue un autre point fort de l'exercice. Le cash-flow net provenant des activités opérationnelles atteint Rs 5,8 milliards, en hausse de 14 %. NMH a parallèlement consacré Rs 2,4 milliards à ses investissements, notamment dans la rénovation de ses hôtels, la digitalisation et les projets liés au développement durable.

Le groupe poursuit également l'optimisation de son bilan. La restructuration de son portefeuille d'actifs au Maroc a permis de libérer près de Rs 1,5 milliard de capitaux, destinés à de nouveaux investissements, dont un projet d'hôtel de 150 chambres à Marrakech.

La dette nette s'établissait à Rs 12,2 milliards à fin juin 2026, tandis que le ratio d'endettement a été ramené à 40 %. NMH a par ailleurs remboursé Rs 1,25 milliard à la Mauritius Investment Corporation et réalisé une émission d'actions de préférence de Rs 1,46 milliard au profit de Beachcomber Hospitality Investments.

Pour 2027, le groupe fait état de forward bookings supérieurs à ceux enregistrés à la même période l'an dernier. La priorité sera toutefois de rester attentif aux tensions géopolitiques et aux enjeux de connectivité aérienne.

Le développement international reste au coeur de la stratégie. NMH prévoit, sous réserve des autorisations réglementaires, de finaliser l'acquisition de Zuri, un resort cinq étoiles à Zanzibar. À Maurice, le Trou aux Biches Beachcomber doit rouvrir en octobre après rénovation, avant le lancement de la rénovation du Dinarobin Beachcomber. Cette solide performance permet enfin au groupe d'augmenter son dividende ordinaire à Re 0,80 par action, contre Re 0,70 en 2025, pour une distribution totale de Rs 439 millions.