Ile Maurice: «Rejuice On The Go» prend la route

Chez FoodWise, le bar à jus anti-gaspillage change de formule. Après s'être installé à Bagatelle en 2022, Rejuice devient mobile sous le nom de Rejuice On The Go, un stand modulable itinérant au gré des événements à travers l'île. L'organisation y transforme des fruits et légumes écartés des circuits commerciaux en jus et smoothies frais, dont les recettes soutiennent sa mission de collecte et de redistribution alimentaire.

Trails, festivals, fêtes d'entreprise ou événements privés... le stand s'adapte à différents formats, avec un objectif qui reste le même : sensibiliser au gaspillage alimentaire tout en valorisant des produits encore parfaitement consommables.

Les fruits et légumes utilisés proviennent de donations d'acteurs du secteur agroalimentaire. Écartés des circuits de vente pour une simple raison d'esthétique, ils sont récupérés par FoodWise puis transformés en jus et smoothies, sans sucre ajouté ni colorant. Un fruit destiné à la perte alimentaire devient alors un produit consommable. En achetant une boisson auprès de Rejuice On The Go, le consommateur participe indirectement au financement de la mission de FoodWise.

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Les recettes générées permettent de soutenir la collecte et la redistribution de nourriture aux personnes et familles en situation d'insécurité alimentaire. «Le format s'ajuste à la taille de chaque événement, du plus intime au plus grand, avec le même concept : les recettes soutiendront la mission de collecte et de redistribution de FoodWise», explique Pascal Herry, Project Manager chez FoodWise. L'organisation entend faire de chaque événement une occasion de sensibiliser le public aux bons gestes contre le gaspillage alimentaire.

Le lancement officiel de cette nouvelle formule a eu lieu le vendredi 18 septembre, lors d'un événement dans le nord de l'île. Rejuice On The Go est désormais disponible à la demande partout à Maurice.