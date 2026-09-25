Burkina Faso: Fédération burkinabè de handball - 35 entraineurs obtiennent la Licence D IHF

La Fédération burkinabè de handball a clôturé, vendredi 25 septembre 2026 à Ouagadougou, une session de formation de cinq jours consacrée à l'obtention de la Licence D de la Fédération internationale de handball (IHF). Au terme des travaux, les 35 candidats ont tous été déclarés admis. Une réussite qui ouvre de nouvelles perspectives pour la formation des jeunes handballeurs au Burkina Faso.

La session de formation des entraineurs en Licence D IHF a connu son épilogue, le vendredi 25 septembre 2026, à Ouagadougou, avec un taux de réussite de 100 %. Organisée par la Fédération burkinabè de handball, avec l'accompagnement du Fonds d'appui au sport et à la presse privée (Wassa Bondo), elle a réuni 35 stagiaires autour des fondamentaux de l'encadrement technique.

Pendant cinq jours, les participants ont alterné enseignements théoriques et séances pratiques sous la conduite de l'expert béninois de l'IHF, Dr Kocou Basile Nouatin, avec l'appui du sélectionneur national, Simplice Somé. Les modules ont notamment porté sur l'entrainement des jeunes, la pédagogie, la technique individuelle et les bases du jeu collectif. A la cérémonie de clôture, le formateur a salué l'engagement et les progrès des stagiaires. « J'ai pu observer votre engagement, votre soif d'apprendre et votre passion pour le handball », a-t-il souligné, estimant que les acquis de cette formation constituent un socle pour leur parcours d'éducateurs.

Dr Kocou Basile Nouatin a invité les nouveaux diplômés à mettre leurs connaissances au service des jeunes joueurs et joueuses, particulièrement dans les écoles et les clubs. Il les a également exhortés à poursuivre leur apprentissage et à cultiver les valeurs d'intégrité, de discipline et de passion.

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Représentant les stagiaires, Olivier Tuina a exprimé sa reconnaissance à la Fédération et au Fonds Wassa Bondo pour leur soutien financier. Il a relevé que, sans cette subvention, plusieurs participants, souvent confrontés à des conditions de travail difficiles et à l'absence de rémunération, n'auraient pas pu prendre part à la formation. Il a par ailleurs salué la qualité des enseignements et le partage d'expériences entre techniciens, avant d'appeler à la poursuite de l'accompagnement pour favoriser la professionnalisation du handball burkinabè.

Pour sa part, la directrice générale du Fonds Wassa Bondo, Ida Ouédraogo née Paré, s'est réjouie des résultats obtenus. « Nous avions 35 candidats. Nous avons 35 admis », a-t-elle déclaré, rappelant que la qualité des athlètes dépend aussi de celle de leur encadrement. Elle a souhaité que les connaissances acquises soient rapidement mises en pratique sur le terrain, au bénéfice des sportifs.

Le président de la Fédération burkinabè de handball, Boubacar Sanfo, a remercié les partenaires et l'expert pour leur contribution. Il a annoncé la poursuite du programme de formation, avec la perspective de la Licence B, afin d'élargir le nombre d'entraîneurs qualifiés et de renforcer la présence du handball sur l'ensemble du territoire national.

Cette session marque ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des capacités des encadreurs et la structuration du handball burkinabè à la base.

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