Togo: Une dynamique boursière porteuse

Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Edoh Kossi Amenounve, a présidé jeudi la cérémonie de première cotation de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGCI) sur le compartiment principal du marché des actions.

« Être coté en Bourse, ce n'est pas seulement lever des capitaux. C'est adhérer à un label d'excellence. Celui des entreprises les mieux gouvernées, les mieux gérées, les plus transparentes, et dont l'information financière répond aux plus hauts standards de qualité », a-t-il déclaré à cette occasion.

L'opération, portant sur 10 millions d'actions à 6 750 FCFA, soit 67,5 milliards de Fcfa (environ 118 millions de dollars), a été intégralement souscrite en moins de 24 heures, réunissant plus de 17 000 souscripteurs.

Pour Edoh Kossi Amenounve, l'engouement des investisseurs de la sous-région et de l'extérieur, avec une souscription massive des particuliers (environ 60 %), confirme qu'il existe une épargne réelle dans la région : ce qui manque, ce sont des opportunités d'investissement de qualité offrant une bonne rentabilité espérée.

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Le patron de la BRVM a également souligné le potentiel des marchés boursiers africains, citant une progression de 24,51 % de l'indice MSCI des pays émergents depuis janvier, et plus de 60 % pour les bourses du Ghana et du Nigeria. La BRVM s'inscrit pleinement dans cette dynamique, avec une progression de plus de 58 % depuis le début de l'année 2026.

Créée en 2006, Bridge Bank Group Côte d'Ivoire devient, avec cette cotation, la 16e banque et la 48e société admise à la cote de la BRVM. L'institution, présente au Sénégal depuis 2021, prévoit de transformer sa succursale sénégalaise en filiale bancaire, tout en préparant l'ouverture d'une filiale en Guinée en janvier 2027 et d'une succursale au Burkina Faso au premier semestre 2027.

Le dirigeant de la BRVM s'est réjoui de voir le secteur bancaire renforcer sa présence à la cote, tout en appelant de ses voeux l'arrivée d'entreprises industrielles, technologiques, agricoles, minières et énergétiques, appelées à porter la croissance de l'UEMOA dans les dix prochaines années.

Il a rappelé qu'au cours des cinq dernières années, les entreprises cotées du continent avaient mobilisé 17 fois plus de ressources par augmentation de capital que par introduction en bourse -- une IPO n'étant, selon lui, que le début d'une nouvelle phase de financement pour une entreprise.

La cérémonie s'est déroulée en présence du togolais Kossi Tenou, directeur général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA).