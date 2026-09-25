Tunisie: Vers le renforcement de la coopération pour la réforme du système de santé

La coopération entre la Tunisie et la Banque Mondiale s'oriente vers une nouvelle phase de soutien aux réformes à long terme dans le secteur de la santé, axée sur le renforcement de la sécurité sanitaire, l'extension de la numérisation, le développement des services publics, la promotion de la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de la résilience du système face aux crises.

C'est ce qui ressort d'un rapport intitulé « De la crise à la transformation : le parcours de la Tunisie et de la Banque mondiale vers un système de santé plus solide », publié jeudi dernier sur le blog de la Banque mondiale et rédigé par le directeur régional de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, ainsi que par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani.

Le rapport précise que la coopération entre la Tunisie et la Banque Mondiale dans le domaine de la santé a connu, après le recul de la pandémie de Covid-19, une nouvelle phase de développement, passant de la gestion des répercussions de la pandémie au soutien de réformes structurelles visant à renforcer la capacité du système de santé à faire face aux crises et à améliorer ses services.

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Parmi les manifestations de cette coopération, selon le rapport, figure la conception d'un nouveau projet sanitaire d'une valeur de 125 millions de dollars, financé par la Banque mondiale et avec la contribution du Fonds de lutte contre les pandémies, créé en 2022 pour aider les pays à prévenir, détecter et faire face aux urgences sanitaires.

Ce projet comprend la modernisation de plus de 50 laboratoires de santé publique, le développement d'un centre d'opérations d'urgence sanitaire publique et l'extension du système national de surveillance des maladies, ce qui renforce la capacité de la Tunisie à surveiller les risques sanitaires et à y répondre en temps opportun, selon le rapport.

Cette coopération porte également sur le renforcement de la numérisation : la Tunisie a en effet entrepris de déployer un système national de gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé afin de fournir des données plus précises sur la répartition des compétences et les besoins, outre le développement d'une base de données de gestion des équipements et du matériel, et améliorer les achats et les chaînes d'approvisionnement.

Dans le cadre du développement du système de santé, l'intégration des technologies modernes dans les hôpitaux publics se poursuit grâce à la généralisation des techniques de chirurgie robotique et des systèmes de navigation chirurgicale en neurochirurgie (neuronavigation), ainsi qu'à la mise en place d'outils de diagnostic modernes, parmi lesquels la spectroscopie de masse et le dépistage du virus du papillome humain (HPV).

La coopération sanitaire s'étend également à l'élaboration d'une stratégie nationale en faveur de l'approche « Onehealth », qui relie la santé humaine, animale et environnementale, parallèlement à la volonté de la Tunisie d'accueillir un centre régional dédié à cette approche, ce qui élargit le champ d'action en matière de sécurité sanitaire.

Selon le rapport, la Tunisie a été choisie pour adhérer à l'initiative du Pacte national pour la santé dans le cadre de l'initiative « un Secteur sanitaire performant » lancée par la Banque mondiale, une plateforme qui soutient les progrès vers une couverture sanitaire universelle, le Pacte mettant l'accent sur la télémédecine, les systèmes informatiques et l'intelligence artificielle.

La signature de ce pacte est prévue lors d'un congrès sur la santé numérique qui se tiendra en Tunisie début octobre prochain, avec la participation de l'Agence française de développement, de l'Agence allemande de coopération internationale, de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres partenaires, selon le rapport.