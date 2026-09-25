Tunisie: CAN de volley-ball - Le pays affronte le Cameroun en finale

Grand rendez-vous pour le volley-ball tunisien. Ce vendredi 25 septembre 2026, l'équipe nationale affrontera son homologue camerounaise en finale du Championnat d'Afrique des Nations. La rencontre décisive se disputera à 17h00 au Palais des Sports d'El Menzah.

En lever de rideau, à 14h00, le match de classement pour la troisième place opposera la sélection algérienne à son équivalente marocaine.

Au-delà du trophée continental, l'enjeu est de taille pour les deux finalistes : le vainqueur compostera directement son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Par ailleurs, les trois nations qui monteront sur le podium décrocheront leur qualification pour le Championnat du monde qui se tiendra en Pologne en 2027.

Pour rappel, la sélection tunisienne détient un impressionnant palmarès de 11 titres africains, dont le dernier remonte à 2021. De son côté, l'équipe du Cameroun compte deux sacres à son actif, le dernier datant de 2001.