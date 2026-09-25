Tunisie: Mission permanente à Genève - La pays réitère son soutien indéfectible au principe de neutralité

Lors de sa participation au débat général du Conseil des droits de l'homme tenu dans le cadre de sa 63e session, au titre du point 5 de l'ordre du jour relatif aux mécanismes des droits de l'homme --, la Mission permanente de la République Tunisienne auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a réaffirmé son attachement indéfectible à la poursuite d'une coopération constructive avec les instances et mandats onusiens.

Dans un communiqué publié ce vendredi sur sa page officielle Facebook, la Mission a insisté sur l'impératif absolu pour ces mécanismes de respecter scrupuleusement les principes de neutralité, d'indépendance et d'objectivité. Elle a également mis en garde contre toute dérive vers la politisation et l'angélisme sélectif, soulignant qu'un climat de confiance mutuelle et de partenariat effectif demeure la condition sine qua non pour atteindre les objectifs escomptés.

Un respect rigoureux des engagements internationaux

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Rappelant l'exemplarité de la Tunisie en matière de transparence, la délégation a souligné que le pays s'acquitte régulièrement et dans les délais de la soumission de ses rapports nationaux aux différents organes de traités. À ce titre, la Tunisie a récemment présenté ses bilans périodiques dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU), ainsi qu'auprès des comités chargés des droits des personnes handicapées, de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de l'élimination de la discrimination raciale.

Tout en saluant le rôle primordial joué par ces institutions dans la protection, la promotion et la diffusion de la culture universelle des droits humains -- tout en fournissant une assistance technique adaptée aux besoins souverains des États membres --, la Tunisie a tenu à exprimer sa pleine et entière solidarité.

Soutien total à la Rapporteuse spéciale sur la Palestine

Dans un signal fort, la Mission permanente a exprimé le soutien total de la Tunisie au mandat de Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Tunis a ainsi vigoureusement condamné la campagne hostile menée à son encontre par l'occupant, de même qu'elle a rejeté l'ensemble des mesures de rétorsion et des sanctions arbitraires dirigées contre elle.