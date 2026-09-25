Tunisie: Facture électronique - Entre complexité technique et conformité fiscale

La transition vers la facture électronique soulève de nouveaux défis pour les entreprises tunisiennes. Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Lotfi Khaldi, Vice-Président de l'Organisation de Défense du Consommateur (ODC), a mis en lumière l'obstacle principal de ce dispositif : l'obligation incontournable de recourir à la signature électronique.

Selon Khaldi, l'obtention préalable d'une clé de signature numérique constitue une étape technique complexe pour de nombreuses structures. Toutefois, il a tenu à rassurer les opérateurs économiques en affirmant qu'une fois ce sésame acquis, l'ensemble des procédures s'en trouve fluidifié. Les entreprises peuvent ainsi surmonter ces difficultés, les déclarations et les prélèvements étant directement centralisés sur la plateforme dédiée.

Un outil indispensable pour les secteurs réglementés

Le représentant de l'ODC a rappelé le rôle fondamental de la facture dans l'écosystème économique formel. Pour les entreprises opérant dans les secteurs réglementés, ce document garantit la traçabilité en mentionnant explicitement la nature des marchandises, la date de transaction ainsi que leurs spécificités techniques.

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Côté pratique, l'élaboration de la facture électronique s'effectue exclusivement via l'interface numérique mise en place par le ministère des Finances. Les entreprises doivent ainsi accéder à l'espace dédié pour y renseigner les données requises.

Insistant sur la valeur probante de ces documents, Lotfi Khaldi a rappelé leur caractère obligatoire. Non seulement elles intègrent les déclarations fiscales réglementaires, mais elles constituent également la pierre angulaire pour l'élaboration du rapport comptable annuel des entreprises.