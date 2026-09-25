Tunisie: Aéronautique - AKSA Composites officialise son implantation en Tunisie, une nouvelle étape portée par l'écosystème aéronautique tunisien

La Tunisie confirme son attractivité dans les industries aéronautiques et les matériaux avancés. La société turque AKSA Composites, filiale du groupe Akkök, vient d'officialiser son implantation en Tunisie avec la signature, jeudi 24 septembre, de son bail industriel au Technopole de Borj Cédria.

Le projet représente un investissement initial annoncé de 5 millions de dollars et constitue la première implantation d'AKSA Composites sur le continent africain. L'entreprise prévoit de développer en Tunisie des activités liées à la fabrication de composants et matériaux composites destinés notamment au secteur aéronautique.

Le GITAS, un acteur au coeur de la mise en relation industrielle

Cette implantation est aussi le résultat d'un travail engagé en amont par l'écosystème aéronautique tunisien.

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Le GITAS - Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales, sous l'impulsion de sa présidente Stefania Sonia Dallali, a joué un rôle important dans l'identification et la mise en relation avec l'investisseur turc.

Les premiers contacts avec AKSA Composites remontent au Hamburg Aviation Forum 2025, où des échanges ont été initiés avec le GITAS. Ils ont ensuite donné lieu à plusieurs discussions, rencontres et démarches visant à faire connaître à l'entreprise les capacités industrielles tunisiennes, son tissu de sous-traitants, ses compétences et son intégration dans les chaînes de valeur aéronautiques internationales.

Cette dynamique illustre l'une des missions fondamentales du GITAS : rapprocher les industriels internationaux de l'écosystème tunisien et favoriser l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération dans l'aéronautique et le spatial.

Stefania Sonia Dallali : « Une reconnaissance de la maturité de la filière tunisienne »

À l'occasion de cette nouvelle implantation, la présidente du GITAS, Stefania Sonia Dallali, a souligné la portée de l'arrivée d'AKSA Composites en Tunisie.

Pour le GITAS, le choix de la Tunisie par un acteur turc spécialisé dans les matériaux composites avancés constitue une nouvelle illustration de la confiance acquise par la filière aéronautique tunisienne au cours des dernières décennies.

Avec un tissu industriel de plus de 80 entreprises et une forte orientation export, la filière tunisienne s'est progressivement intégrée aux chaînes de valeur internationales. La qualité des compétences, la proximité de l'Europe, la flexibilité industrielle et l'existence d'un écosystème de fournisseurs constituent autant d'atouts mis en avant pour attirer de nouveaux investissements.

La présidente du GITAS a également rappelé l'importance du développement des partenariats internationaux de la filière, notamment avec les organisations professionnelles française et allemande de l'aéronautique.

FIPA-Tunisia : un accompagnement institutionnel déterminant

Le rôle du GITAS s'inscrit dans une dynamique complémentaire avec celui de la FIPA-Tunisia.

L'agence de promotion de l'investissement extérieur a accompagné le projet dans ses différentes étapes et a notamment participé aux échanges portant sur le choix du site, les conditions d'implantation et les démarches nécessaires à la concrétisation de l'investissement.

Une rencontre organisée par la FIPA le 19 mai 2026 avait notamment permis de confirmer le projet et de poursuivre les discussions autour de son implantation en Tunisie.

La signature du bail industriel à Borj Cédria vient ainsi concrétiser un processus auquel ont contribué plusieurs acteurs de l'écosystème tunisien : GITAS, FIPA-Tunisia, le Technopole de Borj Cédria ainsi que les partenaires institutionnels et professionnels tunisiens et turcs.

Un investissement dans les matériaux composites à forte valeur ajoutée

À travers cette implantation, AKSA Composites entend développer une activité industrielle orientée vers les matériaux composites et les applications aéronautiques.

Le groupe dispose déjà d'une expertise internationale dans les matériaux composites et dans différentes opérations industrielles destinées notamment aux secteurs aéronautique et à haute performance. Il a également développé des collaborations avec plusieurs grands acteurs internationaux de l'industrie aéronautique.

Selon les informations communiquées, le futur site de Borj Cédria devrait constituer le point de départ d'un développement industriel appelé à évoluer progressivement en Tunisie. Des sources sectorielles évoquent un démarrage opérationnel envisagé à l'horizon 2028 et la création à terme de plusieurs dizaines d'emplois directs.

Au-delà du montant de l'investissement, l'enjeu réside donc également dans le transfert de technologies, le développement des compétences locales et le renforcement de la place de la Tunisie dans les chaînes de valeur internationales des matériaux avancés et de l'aéronautique.

Avec AKSA Composites, le secteur aéronautique tunisien franchit ainsi une nouvelle étape dans son ouverture à de nouveaux investisseurs et partenaires industriels, avec un rôle complémentaire joué par le GITAS dans la dynamique industrielle et par la FIPA dans l'accompagnement de l'investissement.