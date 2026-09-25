Tunisie: Fethi Nouri - « Il faut accélérer la réalisation des projets et des investissements »

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhaier Nouri a appelé à passer d'une logique de résilience à une logique de création de richesse, soulignant la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation des projets et des investissements, notamment dans les secteurs du phosphate et des énergies renouvelables.

Intervenant lors de sa rencontre avec le Directeur Pays de la Banque mondiale (BM) pour le Département du Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye et le Directeur de la Société financière internationale (IFC) pour l'Afrique, Ary Naim, en présence des premiers responsables de la BCT et d'une délégation de la BM, Nouri a souligné que la Tunisie a tenu ses engagements et fait preuve de résilience face aux chocs climatiques et géopolitiques. Il a toutefois insisté sur la nécessité de changer de cap.

Il a rappelé dans ce cadre des efforts déployés pour préserver la stabilité du taux de change et le niveau des réserves en devises, jugeant nécessaire de relancer l'investissement privé, un dossier que la BCT suit de près, selon un communiqué de l'institut d'émission. Il a par ailleurs salué la qualité de la coopération avec la BM et son soutien continu, assurant que la Tunisie dispose d'un potentiel important et de nombreux projets ambitieux.

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De son côté le Directeur Pays de la BM pour le Département du Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye a exprimé l'engagement de son institution à offrir à ses pays membres des solutions intégrées, en particulier pour le développement des infrastructures et l'essor du secteur privé. Il a qualifié le partenariat avec la Tunisie d'exemplaire, soulignant qu'il repose sur la réalisation de projets, l'obtention de résultats et la recherche de solutions concrètes.

Le Directeur de l'IFC pour l'Afrique, Ary Naim a souligné le grand potentiel de la Tunisie, faisant part de l'objectif d'augmenter considérablement l'enveloppe de financement consacrée au pays. Il a ajouté que l'IFC entend porter de grands investissements d'infrastructure.

L'institution vise également à soutenir l'internationalisation des entreprises tunisiennes, à travers des instruments et mécanismes destinés à faciliter leur accès au financement, a-t-il encore dit.