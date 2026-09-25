Afrique: Slingshot Dakar : Une génération africaine face aux défis du changement

Dix-huit intervenants venus de neuf pays africains, trois minutes chacun et aucun support visuel. À Dakar, l'événement Slingshot, organisé par Niyel sous le thème « A Change Creators' Event », a donné la parole à des acteurs engagés dans la transformation de leurs communautés. Intelligence artificielle, désinformation sanitaire, accès à l'eau et assainissement : leurs récits ont mis en lumière des défis très différents, mais une même volonté d'agir.

Ils étaient dix-huit, venus de neuf pays, réunis à Dakar pour raconter, en trois minutes chrono, ce que signifie « créer le changement » sur le continent africain.

Sans présentation PowerPoint ni autre support visuel, les participants de Slingshot ont partagé expériences, initiatives et convictions devant un public venu découvrir des solutions ancrées dans les réalités du terrain.

Organisé par Niyel, l'événement a réuni des acteurs de la société civile, du secteur public et du secteur privé autour de problématiques qui traversent aujourd'hui le continent : intelligence artificielle, sécurité numérique, désinformation, santé publique, accès à l'eau, assainissement et environnement.

L'intelligence artificielle, entre opportunités et vigilance

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Le numérique a occupé une place importante dans les interventions, présenté à la fois comme un outil de transformation et comme une technologie dont les usages doivent être encadrés.

Un intervenant congolais engagé dans un plaidoyer institutionnel a notamment raconté son travail en faveur de l'adoption d'un cadre législatif sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Avec l'appui du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, il dit avoir travaillé avec des techniciens et des experts pour faire progresser le texte vers les institutions parlementaires.

Son message tient en quelques mots : « Le leadership, c'est la décision. »

Cette question de la responsabilité numérique a également été au cœur de l'intervention de Lucie Ouedraogo, directrice des systèmes d'information. Elle a insisté sur la nécessité de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux risques liés à la circulation et à la protection des données.

Pour elle, la sécurité de l'information n'est plus uniquement l'affaire des spécialistes : toute personne utilisant un outil numérique est concernée. Elle a notamment appelé à la prudence quant aux informations personnelles ou professionnelles confiées aux outils d'intelligence artificielle.

Désinformation vaccinale : combattre les fausses informations autrement

La lutte contre la désinformation en matière de santé publique a constitué un autre temps fort de la soirée.

Bénita a livré un témoignage mêlant parcours personnel et engagement. « Ma vie ne se définit pas seulement sur ma personne ; quand je redonne un sens aux autres, c'est à ce moment que je renais », a-t-elle confié, évoquant également sa volonté de relever le défi « là où on voulait l'enterrer ».

Face aux difficultés rencontrées pour sensibiliser les populations à la désinformation vaccinale, elle explique avoir choisi de modifier son approche. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des campagnes institutionnelles, elle a eu recours à la musique, avec la diffusion d'une chanson de sensibilisation sur des radios locales.

Une manière d'utiliser les codes culturels et les médias de proximité pour toucher directement les communautés.

Bénita a également évoqué les conséquences qu'elle attribue à la désinformation vaccinale, citant le cas de plus d'un millier d'enfants qui auraient été touchés par des situations de handicap en 2024.

Un chiffre qui souligne, selon elle, l'urgence d'améliorer l'accès à une information sanitaire fiable.

La question a aussi été abordée à travers la situation du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les difficultés d'accès à l'information sanitaire se conjuguent aux épidémies et aux conséquences des conflits.

Eau et assainissement : revenir aux besoins essentiels

Au-delà des nouvelles technologies, Slingshot a également rappelé que certaines des transformations les plus urgentes passent encore par l'accès aux services essentiels.

Malick Moado, chef de division régionale de l'assainissement, a présenté plusieurs pratiques d'hygiène mises en œuvre sur son terrain d'intervention.

Peter Sekuma, responsable des programmes de Netwas Uganda, a pour sa part évoqué les efforts menés en Ouganda pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les communautés, en collaboration avec les autorités publiques et les services sanitaires.

Ces témoignages ont replacé l'eau, l'hygiène et l'assainissement au cœur d'une conception du développement directement liée à la santé et à la dignité des populations.

Trois minutes pour raconter le changement

D'autres interventions, notamment consacrées à l'environnement et à l'engagement communautaire, sont venues compléter cette mosaïque d'initiatives.

Au-delà de la diversité des parcours, Slingshot a surtout mis en évidence une approche commune : partir d'un problème concret, expérimenter une réponse et mobiliser les communautés et les institutions pour tenter de la faire changer d'échelle.

Le format, volontairement court, obligeait chaque intervenant à aller à l'essentiel. Trois minutes pour raconter un problème, une expérience et parfois plusieurs années d'engagement.

À Dakar, ces dix-huit voix ont ainsi offert un aperçu d'une génération africaine qui cherche moins à théoriser le changement qu'à le mettre en pratique.