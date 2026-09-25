Congo-Brazzaville: Interpellation de Boniface Carle Malalou - Le Conseil du Barreau de Pointe-Noire préoccupé

L'interpellation de Me Boniface Carle Malalou, avocat et candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour l'assemblée générale élective du 26 septembre n'a pas laissé indifférent le Conseil du Barreau de Pointe-Noire.

Dans un communiqué publié le 23 septembre, le Conseil du Barreau de Pointe-Noire s'inquiète du moment choisi, trois jours seulement avant un scrutin auquel Me Boniface Carle Malalou est candidat et du trouble que cela pourrait jeter sur la sincérité et la loyauté du vote.

Me Boniface Carle Malalou avocat au Barreau de Pointe-Noire a été en effet appréhendé le matin du 23 septembre à son domicile. Le Barreau demande que les dispositions de l'article 53 de la loi n°026-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d'avocat soient appliquées. La loi précise que « sauf crime ou délit flagrant, il ne peut être procédé à l'arrestation d'un avocat qu'en présence du Bâtonnier ou du procureur général près de la Cour d'Appel. Or en l'espèce, ni le Bâtonnier, ni le procureur général, ni le procureur de la République n'ont pas été informés, contrairement à l'usage applicable lors qu'il s'agit de porter atteinte à la liberté d'un avocat », a-t-il expliqué.

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La même loi souligne que tout avocat interpellé bénéficie des garanties attachés à son statut notamment celle d'en informer immédiatement le Bâtonnier.

Le Conseil du barreau de Pointe-Noire qui dit suivre ce dossier avec la plus grande vigilance pour tenir l'opinion informée de la situation, demande par ailleurs aux autorités judiciaires et administratives compétentes de faire toute la lumière sur les conditions de cette interpellation, sa base légale et le lieu de détention de Me Malalou. « Il se réserve le droit de saisir les instances compétentes, nationales et internationales , si les garanties dues à tout avocat et à tout citoyen n'étaient pas respectées. »