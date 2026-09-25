Tunisie: CA - Plus de 8 joueurs dont les contrats expirent en 2027 - Des cas urgents

Sans argent liquide, sans bailleurs de fonds sérieux et avec un héritage lourd de dettes, le CA a été tenu à absorber ses charges salariales. Et pour se renforcer, Mehdi Miled, l'homme à tout faire et le véritable décideur de la section football, a préféré (c'est aussi une croyance dure pour lui depuis toujours) le mercato bon marché avec un bon rapport qualité-prix.

Sa destination a été les joueurs en fin de contrat qui ne coûtaient presque rien lors de leur engagement à l'exception de Simpara. Maintenant, Miled doit s'exposer à un risque majeur, celui de voir ses cadres partir gratuitement en fin de contrat. Comme il le fait lui-même avec les joueurs des autres clubs, il devra s'exposer au même risque. Et avec plus de 8 joueurs dont les contrats prendront fin le 30 juin prochain, Miled peut voir l'ossature partir gratuitement et s'engager au mercato hivernal pour d'autres clubs.

Kinzumbi, Saydou Khan, Cherimi, Khadhraoui, Ait Malek, Zaâlouni, Ben Ali, Romdhane sont concernés ainsi que d'autres éléments. Et jusqu'à maintenant, Miled n'a pas réussi à renouveler le moindre contrat. Pour certains, c'est sérieux comme souci, mais ce n'est pas alarmant vu que les dirigeants clubistes ont encore une marge pour négocier. C'est discutable, étant donné que dans trois mois, ces joueurs pourront signer des précontrats avec de futurs clubs. Et chaque jour qui passe, ces joueurs et leurs agents sont en position de force et peuvent imposer leurs conditions. Miled a traîné dans ce dossier pensant toujours qu'il a le dernier mot à dire, mais, en réalité, ces joueurs ont des offres et on leur propose des salaires exorbitants, en Libye notamment.

Un dirigeant bienveillant ne peut pas déclencher un cycle gagnant avec l'ossature qui n'a pas renouvelé son engagement. Très risqué, et si inefficace. Il y avait deux options possibles à l'été : soit renouveler les contrats au moins d'une année, soit les céder directement pour éviter un manque à gagner.

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Ça rappelle le cas Ali Youssef qui a fait un geste en acceptant d'aller en janvier à Nantes et permettre au CA d'encaisser une somme symbolique. Ce que Mehdi Miled a fait avec Chaouat et Ben Abda à l'intersaison, il devait le faire avec les autres, quitte à renouveler l'équipe l'année prochaine avec l'argent des cessions. Il y a encore un peu de temps, mais les jours passent et aucune information à ce sujet. Le CA peut se trouver dans une délicate situation dans quelques mois.

Les départs gratuits de Chrifi, Zemzmi et Shili, une double perte sportive et financière, risquent de se reproduire. Alors, Mehdi Miled est-il au courant de ces cas et le plus important, comment et quand il trouvera une issue profitable au club ?