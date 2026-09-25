Tunisie: Climat - L'ONU demande 202 millions de dollars pour faire face aux effets d'El Nino

L'ONU a demandé 202 millions de dollars pour atténuer les « effets catastrophiques » attendus du phénomène climatique El Nino dans 22 pays, particulièrement à risque, a indiqué, vendredi à Nairobi, un responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

Le phénomène El Nino, une variation naturelle du climat qui revient tous les deux à sept ans, est synonyme de sécheresses, d'inondations et de températures records dans le monde.

Selon les mesures et modélisations de l'Agence Américaine d'Observation Océanique et Atmosphérique (NOAA), il y a 75% de chances qu'il atteigne entre octobre et décembre un niveau d'intensité jamais mesuré depuis le début des relevés en 1950.

Vingt-deux pays sont particulièrement concernés, selon la FAO, dont plus de la moitié se trouvent en Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais El Nino devrait aussi « frapper durement » l'Afghanistan, le Pakistan, les Philippines et Timor oriental dans la zone Asie-Pacifique, ainsi que la Colombie, le Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras et le Venezuela en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Alors que la FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU ont demandé mi-juin 202 millions de dollars pour « soutenir près de neuf millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë » dans ces 22 pays, « il nous manque encore 160 millions de dollars », a déploré Rein Paulsen, directeur Urgence et résilience de la FAO.

« Les plans d'action sont prêts. Les partenariats opérationnels sont établis. Mais si les financements ne sont pas disponibles, nous ne pouvons pas déployer ces activités », a-t-il expliqué.

Une situation d'autant plus « regrettable » pour M. Paulsen que cette somme, « pas élevée à l'échelle internationale », ne servirait « pas seulement à atténuer l'impact des catastrophes » mais « permettrait aussi d'éviter la nécessité d'une réponse humanitaire bien plus coûteuse si les effets de la catastrophe se déploient pleinement ».

D'après des projections scientifiques publiées mercredi, El Nino en cours pourrait entraîner 451.000 décès supplémentaires dans le monde d'ici février.