Tunisie: Meurtre de Leila Ben Salem à Montréal - Le Premier ministre canadien Mark Carney présente ses condoléances et promet justice

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a présenté ses condoléances à la famille de Leila Ben Salem, une ressortissante tunisienne et employée de l'Agence du Revenu du Canada (ARC), assassinée dans son appartement à Montréal alors qu'elle participait à une réunion de travail en visioconférence avec un collègue. La police poursuit activement ses enquêtes pour retrouver l'auteur des faits.

S'exprimant devant la Chambre des communes, le premier ministre a déclaré : « J'adresse mes sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de Mme Ben Salem. Elle était un membre respecté de l'Agence du revenu du Canada, qui a consacré ses efforts à servir les Canadiennes et les Canadiens, ce qu'elle faisait au moment de subir cette agression. »

Il a ajouté que « le Canada et les membres de la Chambre des communes feront tout leur possible pour soutenir la police dans son enquête afin que l'auteur de ce crime ignoble paie pleinement pour ses actes ». Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, a également présenté ses condoléances à la famille et aux proches de la défunte.

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Concernant les derniers développements de l'affaire, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué que « les enquêteurs ont retrouvé une personne d'intérêt dans cette affaire, mais qu'aucune accusation n'a été portée et qu'elle a été relâchée », précisant que « les recherches se poursuivent et qu'aucun suspect n'a été arrêté à ce stade ».

Âgée de 45 ans et mère tunisienne d'un enfant, la victime a été tuée à son domicile mercredi dernier. Un individu a fait irruption chez elle alors qu'elle était en réunion de travail à distance avec un collègue, l'attaquant à l'aide d'un objet contondant et provoquant son décès immédiat sur place.