Tunisie: Zone franche de Ben Guerdane - De nouveaux textes juridiques en préparation pour accélérer le projet

25 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé ce vendredi 25 septembre 2026 à Médenine que des travaux sont actuellement en cours pour promulguer de nouveaux textes juridiques relatifs à la zone franche d'activités commerciales et logistiques de Ben Guerdane. Ces mesures visent à offrir davantage de flexibilité opérationnelle et à accélérer la cadence de réalisation du projet.

S'exprimant lors d'une séance de travail consacrée au suivi de l'état d'avancement du projet, le ministre a souligné que la prochaine étape sera décisive. Un plan d'action détaillé, assorti de délais précis, sera mis en oeuvre à court, moyen et long termes pour garantir la réussite de cette initiative.

En visite de deux jours dans le gouvernorat de Médenine, le ministre -- qui était accompagné du gouverneur de la région, Walid Taktak, de plusieurs intervenants et de membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple -- a insisté sur l'impératif de l'évaluation et du suivi pour surmonter les obstacles, tout en renforçant la coordination et la répartition des rôles entre les différentes parties prenantes.

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Le ministre a également mis en avant le rôle primordial des enfants de la région dans l'investissement au sein de ce projet. Selon lui, il s'agit d'une démarche stratégique visant à intégrer les zones frontalières dans le circuit économique national, à encourager les jeunes à investir dans des secteurs porteurs et à créer de nouvelles opportunités d'emploi.

Il a ajouté que ce projet aura des retombées positives tant pour la Tunisie que pour les pays voisins. En tant que composante majeure du futur corridor terrestre reliant la Tunisie à plusieurs pays africains, il renforcera la position du pays en tant que plateforme commerciale charnière entre l'Afrique et l'Europe.

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