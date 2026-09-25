Tunisie: Campagne oléicole 2025-2026 - une production record de 500 000 tonnes

25 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La saison oléicole 2025-2026 s'annonce exceptionnelle en Tunisie avec une production de 500 000 tonnes, soit une hausse de 47% par rapport à la campagne précédente. Les exportations ont également bondi de plus de 50% sur les dix premiers mois de la saison, atteignant environ 381 000 tonnes, dont 53 000 tonnes d'huile d'olive biologique.

Pilier majeur de l'économie nationale, le secteur oléicole s'étend sur 2,1 millions d'hectares et mobilise plus de 147 millions d'arbres. Il représente environ 10% de la production agricole et 44% des exportations agricoles du pays, tout en faisant vivre près de 309 000 exploitations.

Face à ces performances, le ministère de l'Agriculture mise sur une stratégie à long terme. À l'occasion d'un atelier national de concertation public-privé tenu ce vendredi, les autorités ont souligné la nécessité de renforcer la valeur ajoutée, d'améliorer la qualité et de diversifier les marchés extérieurs. Une vision prospective à l'horizon 2050 a ainsi été lancée pour adapter la filière aux défis climatiques, technologiques et économiques, tout en consolidant la position de la Tunisie sur la scène internationale.

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