Tunisie: Pollution plastique en Méditerranée - Bizerte accueille la 9e édition du Forum de la Mer

Les travaux de la neuvième édition du Forum de la mer de Bizerte ont débuté ce vendredi. Cette session met l'accent sur la question de la pollution plastique, et ce, en l'absence d'un accord international à ce sujet en dépit des efforts déployés et des engagements pris, selon les déclarations de Rim Benzina, présidente de l'association « The Blue Season » (La Saison bleue).

Dans une déclaration accordée à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Mme Benzina a expliqué que le choix de la thématique de la pollution plastique justifie le slogan de cette édition : « Agir pour une Méditerranée sans plastique ». Elle a indiqué que les organisateurs ont choisi de partir du bassin méditerranéen et de rassembler les différents acteurs concernés par ce domaine, dans le but de poursuivre le travail dans un cadre existant et de parvenir à un accord qui sera soumis aux décideurs politiques.

Le Forum, qui se tient les 24 et 25 septembre 2026, vise à élaborer un agenda réaliste pour réduire la pollution plastique en mer Méditerranée et à renforcer la coopération entre les États, les autorités locales, la société civile, les scientifiques et les acteurs économiques. Cette démarche repose sur une approche englobant le cycle de vie complet du plastique, de la conception et de la production jusqu'à son élimination, en accordant la priorité à la prévention et à la réduction de la pollution.

Concernant les axes des travaux de la session matinale, Rim Benzina a indiqué qu'ils ont porté, dans le cadre d'ateliers de travail, sur les expériences de plusieurs hôtels ayant renoncé aux matières plastiques pour les remplacer par des produits respectueux de l'environnement, ainsi que sur l'examen des moyens d'intégrer d'autres secteurs, tels que l'économie durable, afin de contribuer à la création de nouveaux emplois pour les populations locales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les positions de plusieurs pays membres de l'Union Européenne ont également été passées en revue au cours de la matinée, a-t-on ajouté de même source.

La responsable a ajouté que la session de l'après-midi sera consacrée aux questions d'innovation, à la gestion de la pollution plastique par les villes, au rôle des startups technologiques, ainsi qu'à la place de la jeunesse.

Les travaux du Forum devraient s'achever par l'adoption de la « Déclaration de Bizerte », qui comportera une série de propositions qui seront soumises au comité international de lutte contre le plastique. Rym Benzina a souligné la nécessité de changer les mentalités et de renouer avec les traditions et les racines pour atteindre les objectifs escomptés, notamment en substituant au plastique des matériaux écologiques, tout en insistant sur l'importance de la coopération entre les secteurs public et privé.