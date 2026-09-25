Tunisie: Coopération tuniso-allemande - Lancement d'une phase pilote pour le recrutement de 20 infirmiers tunisiens

Le projet de coopération portant sur la mobilité des infirmiers tunisiens vers l'Allemagne a été au centre d'une réunion de travail tenue, le jeudi 24 septembre 2026, entre l'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) et une délégation de partenaires allemands, en présence de représentants du ministère de la Santé.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont convenu de lancer une phase pilote pour ce projet de mobilité, limitée dans un premier temps à seulement 20 infirmiers tunisiens. Cette approche progressive vise à évaluer l'opération, à en garantir l'efficacité et à assurer un suivi minutieux de sa mise en oeuvre, selon un communiqué publié ce vendredi par l'ATCT.

Cette séance de travail a également permis d'approfondir les discussions autour du projet et d'examiner les mécanismes pratiques de son exécution. Les participants ont réaffirmé leur volonté commune d'instaurer un modèle de coopération structuré et équilibré, fondé sur une approche gagnant-gagnant, afin de garantir une gouvernance optimale des compétences paramédicales tunisiennes.

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Il a, en outre, été décidé de poursuivre l'action conjointe pour élaborer un calendrier fixant les différentes étapes de réalisation, ainsi que les rôles et responsabilités de chaque partenaire impliqué. Cette phase expérimentale servira à évaluer les composantes de ce partenariat, à apporter les ajustements nécessaires et à tirer les enseignements utiles avant d'envisager une extension du projet à un plus grand nombre de bénéficiaires et à d'autres spécialités.

L'initiative vise à renforcer la préparation des professionnels tunisiens, à sécuriser leurs parcours de mobilité et à assurer une meilleure adéquation entre leurs qualifications et les besoins réels du marché du travail allemand.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'ATCT de pérenniser une concertation étroite avec l'ensemble des parties prenantes. Elle fait suite à une première réunion avec les partenaires allemands en mai 2026, ainsi qu'à plusieurs sessions de coordination organisées en juillet et septembre 2026 avec les structures nationales concernées, permettant ainsi d'harmoniser la vision tunisienne et de réunir les meilleures conditions pour la réussite de ce projet.