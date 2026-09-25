Tunisie: Kébili - Une opération de pointe par arthroscopie réussie sur un patient de Souk Lahad

Le service d'orthopédie de l'hôpital régional de Kébili a réalisé, ce vendredi matin, une opération chirurgicale extrêmement délicate de la cheville par voie endoscopique sur un patient originaire de la délégation de Souk Lahad, qui souffrait d'un syndrome de conflit postérieur de la cheville. Cette information a été confirmée par le docteur Farouk Chtourou, professeur hospitalo-universitaire agrégé en chirurgie orthopédique au sein du même service.

Cette intervention de haute précision, menée pour la toute première fois dans la structure sanitaire de Kébili, illustre le saut qualitatif majeur que connaît le secteur médical dans la région, tant sur le plan des ressources humaines que des équipements. Des avancées qui permettent désormais de prodiguer des soins de qualité aux patients, en particulier pour les interventions chirurgicales complexes.

Le spécialiste a expliqué que le patient souffrait de douleurs intenses et de difficultés à marcher normalement en raison d'une masse osseuse provoquant le syndrome de conflit postérieur. Après l'échec des solutions conservatrices, incluant les traitements médicamenteux et la physiothérapie, l'équipe médicale a opté pour cette intervention chirurgicale de précision sous arthroscopie.

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Le recours à l'endoscopie plutôt qu'à la chirurgie ouverte présente de nombreux avantages, notamment une précision et une efficacité accrues, ainsi que l'évitement d'une large incision. Cette technique garantit un rétablissement plus rapide du patient, qui observe actuellement une période d'observation de 24 heures à l'hôpital. Le docteur Chtourou a souligné le franc succès de cette opération, qui ouvre la voie à de futures interventions chirurgicales de pointe au sein de l'hôpital régional de Kébili.