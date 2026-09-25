Tunisie: Le Kef - Une station de transformation électrique à haute tension à Oued Rmel voit le jour

Le gouverneur du Kef, Walid Kâabia, a supervisé, le mercredi 23 septembre 2026, l'inauguration de la station de conversion d'électricité à haute tension située dans la région d'Oued Ramel, dans le gouvernorat du Kef. Cet événement s'est déroulé en présence du PDG de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), Fayçal Trifa, ainsi que de plusieurs cadres régionaux et de responsables centraux et locaux de l'entreprise.

Selon un communiqué publié ce vendredi 25 septembre 2026 par la STEG, cette station fonctionne sous une tension de 225/33 kilovolts et relie la ville du Kef aux stations de Tajerouine et de Jendouba par le biais de lignes aériennes de pointe.

L'infrastructure intègre également deux transformateurs principaux d'une capacité de 40 mégavolts-ampères chacun, ainsi que des cellules électriques de raccordement et de mesure, et une double ligne aérienne.

La STEG a qualifié ce projet d'ajout majeur à l'infrastructure électrique du gouvernorat du Kef, soulignant qu'il contribuera à améliorer la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans la région et dans les zones avoisinantes, tout en soutenant l'investissement et le développement économique local.