Tunisie: Intelligence Artificielle et paysage professionnel - Des métiers voués à disparaître

Le déploiement rapide de l'intelligence artificielle commence à redessiner en profondeur le paysage professionnel en Tunisie, bousculant de nombreux secteurs et menaçant des pans entiers de l'économie. C'est l'avertissement lancé par Haïtem El Mir, expert en cybersécurité et en intelligence artificielle, en marge du Forum International sur l'Intelligence Artificielle, la cybersécurité et les métiers de l'avenir, qui s'est tenu ce vendredi à la Cité de la Culture à Tunis.

Selon l'expert, l'impact de l'intelligence artificielle se fait déjà ressentir de manière drastique à travers l'ensemble des branches professionnelles. Plusieurs entreprises ont d'ores et déjà fait le choix de se séparer de certains profils spécialisés notamment des ingénieurs et des techniciens -- pour les remplacer par des solutions automatisées. Plus alarmant encore, des sociétés sous-traitantes basées en Tunisie ont dû mettre la clé sous la porte, tandis que des secteurs traditionnellement protégés comme le droit et la médecine subissent eux aussi cette onde de choc.

Si l'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme une alternative privilégiée par les entreprises en raison de sa rentabilité financière et de son efficacité redoutable, elle nous place face à un tournant historique crucial. Haïtem El Mir a insisté sur la nécessité impérative de mener des études approfondies sur ces mutations, en particulier en ce qui concerne la refonte des programmes de formation.

Entre professions vouées à disparaître et métiers en pleine mutation, l'expert a enfin souligné que la menace ne pèse pas uniquement sur le travail intellectuel, mais qu'elle plane également sur la pérennité des métiers manuels.

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