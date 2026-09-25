Tunisie: Bourse - Résultats de la BNA au premier semestre 2026 - Nette progression de 13,8 %

Selon une fiche valeur publiée récemment par BNA Capitaux, la BNA poursuit sa dynamique de croissance au premier semestre 2026, avec une hausse de ses dépôts, de son produit net bancaire et de son résultat net. La banque affiche toutefois un taux de créances classées de 20,4 %, tandis que son nouveau plan stratégique 2026-2030 mise sur la transformation digitale, la maîtrise des risques et l'amélioration de la performance.

La BNA poursuit sa dynamique de croissance en 2026. Selon la fiche valeur publiée le 17 septembre 2026 par le département « Analyse & Ingénierie Financière» de BNA Capitaux, les principaux indicateurs de la banque ont évolué favorablement au cours du premier semestre, confirmant globalement la tendance enregistrée en 2025.

L'activité de crédit est demeurée relativement stable.

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À fin juin 2026, les crédits à la clientèle se sont établis à 14,548 milliards de dinars, contre 14,536 milliards à fin décembre 2025. La banque conserve ainsi une position de premier plan dans la distribution des crédits à la clientèle. Les dépôts ont, en revanche, enregistré une progression plus marquée. Ils ont atteint 15,393 milliards de dinars, en hausse de 10,6 %, permettant à la BNA de maintenir sa deuxième place dans le secteur bancaire en matière de collecte des ressources.

Le PNB en hausse malgré le recul de la marge d'intérêt

Sur le plan de l'exploitation bancaire, le produit net bancaire (PNB) s'est établi à 560,1 millions de dinars au premier semestre 2026, enregistrant une progression de 4,3 % par rapport à la même période de 2025.

Cette évolution repose notamment sur une hausse de 12,7 % des revenus, qui a permis de compenser la baisse de 22,5 % de la marge d'intérêt. Malgré une progression de 6,6 % des charges opérationnelles, le coefficient d'exploitation a été maintenu à 38 %, ce qui traduit, selon BNA Capitaux, une relative maîtrise des coûts.

Cette évolution s'inscrit dans la continuité des performances enregistrées en 2025. La BNA avait alors franchi le seuil des 25 milliards de dinars de total bilan, tandis que son PNB avait dépassé le milliard de dinars. Son résultat net consolidé avait atteint 313,6 millions de dinars, en hausse de 14,6 % sur un an. À fin juin 2026, le résultat net de la banque s'est établi à 156,3 millions de dinars, contre 137,3 millions à la même période de 2025, soit une progression de 13,8 %.

La qualité du portefeuille demeure néanmoins un élément de vigilance. Les créances classées représentent 20,4 % des engagements, avec un taux de couverture par les provisions de 64,8 %. Les dotations nettes aux provisions ont atteint 100 millions de dinars au cours des six premiers mois de l'année. La fiche relève également des engagements importants envers les entreprises publiques, d'un montant de 8,798 milliards de dinars, en hausse de 7 % par rapport à fin décembre 2025.

Les garanties de l'État accordées à la banque au titre de ces engagements s'élèvent à 8,147 milliards de dinars. Les performances des filiales participent également aux perspectives du groupe. BNA Assurance a enregistré une progression de 17,5 % de son résultat net au premier semestre 2026. De son côté, la filiale immobilière Simpar a renoué avec les bénéfices, après plus de huit années déficitaires, avec un résultat net de 643 mille dinars au terme des six premiers mois de l'année. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, BNA Capitaux estime que le groupe pourrait dégager un bénéfice consolidé de l'ordre de 292 millions de dinars, grâce notamment à la performance de la banque mère et à la contribution accrue des filiales financières et immobilières. Il s'agit d'une estimation et non d'un résultat définitif.

Un nouveau plan stratégique à l'horizon 2030

La BNA s'est par ailleurs dotée d'un nouveau plan stratégique couvrant la période 2026-2030. Cette feuille de route vise notamment à renforcer la relation avec les clients, consolider la résilience financière et la conformité, développer les compétences et le capital humain, améliorer la performance et la gouvernance et accélérer la transformation digitale.

La banque prévoit également de poursuivre ses initiatives dans le domaine environnemental. Une centrale photovoltaïque a notamment été installée sur le site de ses archives, tandis que plus d'une vingtaine d'agences ont été équipées de solutions photovoltaïques. L'objectif est notamment de mieux maîtriser les coûts énergétiques et de réduire l'empreinte carbone. Sur le marché boursier, le titre BNA a progressé de 59,8 % en 2025 et de 86,8 % depuis le début de 2026, selon la fiche. BNA Capitaux indique par ailleurs un PER de 4,5 fois, un ratio cours/valeur comptable de 0,5 fois et un rendement du dividende de 5,6 %. La fiche conclut par une recommandation de «renforcer» sur le titre.