Tunisie: Coopération entre le pays et la Banque Mondiale - Soutenir les projets pour l'insertion des diplômés sur le marché du travail

Les projets et programmes de coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale dans les domaines de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ont été au centre d'un entretien, vendredi, entre le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Mondher Belaid et le directeur régional de la Banque Mondiale pour le Maghreb et Malte, Ahmedou Moustafa Ndiaye.

Le directeur régional de la Banque Mondiale a souligné à cette occasion, la disposition de son institution à soutenir la politique du ministère et à appuyer ses projets stratégiques visant à faciliter l'intégration des diplômés de l'enseignement supérieur dans le marché de l'emploi, selon un communiqué du ministère.

Il a exprimé la volonté de la Banque Mondiale d'élargir ce partenariat pour inclure d'autres domaines stratégiques, notamment les énergies renouvelables et la transformation numérique.

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Les deux parties ont salué les résultats accomplis dans le cadre de ce partenariat, qui a inclus plusieurs projets stratégiques au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que le niveau élevé du classement des universités tunisiennes à l'échelle internationale.

L'entretien a eu lieu en présence de la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement Supérieur, chargée du suivi d'exécution des projets financés par la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement Fatma Nechi et de l'experte en éducation et développement des compétences à la Banque Mondiale pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Himdat Iqbal Bayusuf.