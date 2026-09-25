Tunisie: Octobre Rose 2026 au pays - Coup d'envoi de la campagne nationale le 30 septembre prochain

La campagne nationale de sensibilisation et de dépistage « Octobre Rose » 2026 s'apprête à investir l'avenue Habib Bourguiba à Tunis. Portée par l'ONFP, cette initiative vise à multiplier les contrôles de proximité à travers le pays.

La campagne nationale « Octobre Rose » dédiée au dépistage du cancer du sein pour l'année 2026 sera officiellement lancée le mercredi 30 septembre en cours depuis l'avenue Habib Bourguiba dans la capitale, a annoncé l'Office National de la Famille et de la Population (ONFP).

Le programme de cette édition comprend l'organisation d'activités de sensibilisation et d'éducation sanitaire, des consultations de dépistage précoce du cancer du sein, ainsi que la mobilisation de la clinique mobile « Mamo Life », spécialisée dans le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme national et régional marquant le mois d'octobre rose, dont l'objectif est de sensibiliser à la gravité du cancer du sein et de souligner l'importance de l'examen clinique et du dépistage précoce, deux facteurs déterminants pour maximiser les chances de guérison.

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Le programme du mois d'octobre prévoit également des actions de sensibilisation et de dépistage menées par les délégations régionales de l'ONFP réparties dans les 24 gouvernorats. Grâce à des structures fixes et des unités mobiles, ces services visent à rapprocher la santé des citoyennes et à leur offrir des examens gratuits.

Le cancer du sein en tête des prévalences féminines

Pour rappel, le cancer du sein occupe la première place des cancers chez les femmes en Tunisie, avec près de 4 400 nouveaux cas enregistrés en 2024. Chez les hommes, le cancer du poumon arrive en tête avec environ 3 000 cas, suivi du cancer colorectal avec 2 300 nouveaux cas chez les hommes et 1 940 chez les femmes.

Selon de récentes déclarations de la cheffe par intérim du service d'épidémiologie à l'Institut Salah Azaïez, Hayam Khiari, ces statistiques s'appuient sur les dernières données du Registre national du cancer dans le nord du pays. Elle a souligné que cet outil demeure indispensable pour surveiller l'évolution de la maladie et recenser avec précision l'ensemble des cas. À l'échelle nationale, la Tunisie a connu une hausse globale des nouveaux cas de cancer, s'élevant à environ 22 700 en 2024, contre 22 200 cas en 2023.