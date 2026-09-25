Afrique du Nord: Maroc - Bocuse d'Or Afrique 2026 - La Tunisie termine au pied du podium

L'équipe tunisienne, représentée par les chefs Seif Eddine Chaâbeni (candidat), Ahmed Zaytoun (commis) et Dhaker Béjaoui (coach), a, toutefois, remporté le trophée de la « Meilleure assiette » -- après celles du trio en tête du classement général , composée de produits halieutiques (75% de daurade et 25% de crevettes grises) ainsi que des haricots rouges et agrumes.

Dans le cadre du tournoi officiel des chefs d'Afrique (TOC Afrique), le royaume chérifien a remporté, hier, au Palais des congrès Les Dunes d'Or, au Taghazout Bay, à Agadir, au Maroc, au bout de 5 heures et demie de compétition, le Bocuse d'Or continental devant l'Ile Maurice (2e) et l'Égypte (3e).

Malgré une décevante quatrième place, l'équipe tunisienne, représentée par les chefs Seif Eddine Chaâbeni (candidat), Ahmed Zaytoun (commis) et Dhaker Béjaoui (coach), a remporté le trophée de la « Meilleure assiette » -- après celles du trio en tête du classement général --, composée de 75% de daurade et de 25% de crevettes grises.

En revanche, l'équipe égyptienne (3e au classement général) a glané le trophée honorifique de l'« Esprit d'équipe ».

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Le Maroc et l'Île Maurice se qualifient pour la Grande Finale

Ainsi les équipes marocaine (chef Abdessamad Dandani, son commis Ahmed El Hilali et coach Issam Rhachi) et mauricienne (chef Nitilesh Beharee, son commis Parikshit Seegoolam et leur coach Chef Vikash Coonjan) représenteront l'Afrique lors de la Grande Finale du Bocuse d'Or, qui se tiendra au parc des expositions Eurexpo Lyon à Chassieu, en France, du jeudi 21 au lundi 25 janvier 2027, dans le cadre du 23e Sirha (salon mondial de référence pour les professionnels du Food Service, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation).

Au total, six nations -- la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, l'Île Maurice, la Côte d'Ivoire et le Sénégal -- étaient au rendez-vous dans cette joute continentale pour relever le défi d'une compétition de 5h30' dans le but de réaliser une assiette (avec les ingrédients suivants : dorade, crevette grise, haricots rouges et agrumes) et un plateau (thème : selle d'agneau, patate douce et orge).

Ce prestigieux concours mondial de gastronomie se tient tous les deux ans au Sirha à Lyon, réunissant la crème des chefs sur les cinq continents représentant 24 pays en finale.

Initié par Rahal Event, le « TOC Afrique », qui réunit plus de 200 chefs de renom dans la cuisine et la pâtisserie, constitue une occasion pour les chefs africains de mettre en avant la gastronomie de leurs pays.

A rappeler que le Bocuse d'Or est devenu au fil des années un formidable observatoire de la diversité des patrimoines culinaires et des transformations qui s'opèrent dans la sphère gastronomique à travers le monde.