Tunisie: Couverture sociale des travailleurs dans le secteur informel - Le pays veut s'inspirer de l'expérience brésilienne

La Tunisie prend part à une étude comparative internationale au Brésil et en Uruguay. L'objectif : explorer les solutions numériques et innovantes pour étendre la couverture sociale aux travailleuses de l'économie informelle.

Selon des données publiées ce vendredi par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) en Tunisie, une délégation tunisienne participe actuellement à une tournée d'étude consacrée aux solutions numériques et innovantes pour élargir la couverture sociale aux travailleuses du secteur informel. Lancé officiellement le 22 septembre 2026 au Brésil, cet échange se poursuivra jusqu'au 30 du même mois.

Des représentants de la Tunisie, de l'Égypte, de la Jordanie et du Maroc prennent part à ce programme d'échange bilatéral à travers le Brésil et l'Uruguay, afin d'examiner les approches pratiques permettant d'intégrer les travailleurs de l'informel dans les systèmes de protection sociale.

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La première étape de cette tournée, qui se déroule au Brésil, met l'accent sur l'expérience de ce pays en matière de solutions numériques pour faciliter l'accès à la protection sociale. Les participants découvrent notamment les mécanismes d'immatriculation simplifiée, les modalités de contribution pour les travailleurs informels à faible revenu, ainsi que le rôle des plateformes numériques et de l'interopérabilité pour réduire les barrières administratives et encourager la transition vers le formel.

Cet échange s'appuie sur les réussites de l'Amérique latine, où le numérique et la simplification des cotisations ont permis de rendre les systèmes officiels plus accessibles aux populations traditionnellement exclues des filets de sécurité sociale.

Une initiative régionale portée par la GIZ

Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet régional « Protection sociale des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », mis en oeuvre par la GIZ dans les quatre pays partenaires (Tunisie, Égypte, Jordanie, Maroc) avec le soutien financier du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Au-delà du simple partage d'expériences, cette tournée vise à analyser les défis et les risques inhérents à l'élargissement de la protection sociale, afin d'adapter les meilleures pratiques internationales aux contextes nationaux spécifiques de chaque pays.