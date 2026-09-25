Tunisie: Une nouvelle station de tri des déchets plastiques bientôt opérationnelle à Hammam Sousse

Hammam Sousse se dote bientôt d'une unité de tri des déchets plastiques. Annoncé par la Présidente de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH), ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative méditerranéenne d'envergure.

Prochainement, la ville de Hammam Sousse accueillera une nouvelle station de tri des déchets plastiques, mise en place dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). C'est ce qu'a annoncé, vendredi, la Présidente de la FTH, Dorra Miled, en marge des travaux de la 9e édition du Forum de la mer à Bizerte.

Doté d'un budget global de 330 000 euros, ce projet s'intègre dans le cadre du projet de tourisme maritime et côtier TOUMALI, qui concerne la Tunisie, le Maroc et l'Égypte.

Dorra Miled a précisé que cette initiative est le fruit d'une coopération étroite entre la commune de Hammam Sousse, le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) et la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie. Le projet prévoit notamment la fourniture des équipements indispensables à la collecte et au tri des déchets.

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Rappelant l'existence de plusieurs programmes de partenariat en Méditerranée dédiés à la lutte contre la pollution, la responsable a souligné que cette station de tri vise à renforcer la valorisation des déchets et à réduire l'impact de la pollution plastique.

Des initiatives innovantes et des appels à l'action

Parmi les autres réalisations accomplies dans ce domaine, Dorra Miled a évoqué la conception d'un robot autonome destiné à éliminer les déchets plastiques du port de Kantaoui, une réalisation financée par le ministère allemand de l'Environnement.

Enfin, la Présidente de la FTH a plaidé pour un renforcement des partenariats public-privé en faveur de la protection de l'environnement. Elle a suggéré, à cet égard, la réactivation du « Label écologique tunisien », créé entre 2010 et 2011 grâce à une collaboration entre le CITET et l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).