Tunisie: Traditions et coutumes - Le «Hezb» des Mahdois - Une ode à la joie de vivre !

Indiscutablement, la Cité des Fatimides -- Mahdia -- est non seulement un havre de paix, mais aussi le fief de la joie de vivre.

Avec leur «Hezb» (rite musical et spirituel soufi : un marqueur identitaire de cette ville côtière) virevoltant, leurs us et coutumes merveilleux ainsi que leur attachement à des traditions ancestrales, les Mahdois -- de Hiboun à Bordj Erras -- savent fêter, festoyer et célébrer comme il se doit les noces de leurs tourtereaux.

Habillé en costume traditionnel (djebba, badîia, cape, chachia, turban, etc.), le marié est installé sur un Trône majestueux en bois devant le musée de la ville, juste avant une marche triomphale amorcée devant l'imposante et mythique «Skifa kahla» (vestibule noir: porte d'entrée historique de la Vielle-Ville).

Il faut dire que l'expérience acoustique du «Hezb» de Mahdia, lors de la fameuse «Kharja» (sortie) du marié -- sous la voûte arquée de la «skifa kahla» de la Médina (monument emblématique de l'empire fatimide) et ses parois de blocs de pierre chargés d'histoire --, est un moment en son genre.

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Escorté par la troupe musicale dans un cortège festif et haut en couleur, l'heureux élu entame son périple nocturne pour rejoindre sa dulcinée à Bordj Erras sous les lumières des lanternes pour une nuit nuptiale chargée d'émotion.

Omniprésent dans les rendez-vous joviaux, le «Hezb» de Mahdia, avec sa «darbouka», sa «tabla» (tambour), son «bendir» et son «mezoued» (cornemuse), invite les convives (hommes et femmes) à former des rangées pour danser non-stop sur un rythme bien synchronisé, selon des codes et des préceptes renversants et enchantants.

Manifestement, le Mahdois est un bon vivant qui respire et transpire gaieté et joie de vivre avec comme fond de trame son attachement à ses racines et à sa culture locale.

Le mariage traditionnel mahdois est de loin l'un des plus expressifs, voire l'un des plus beaux dans nos contrées avec ses us et coutumes qui résistent aux affres du temps.