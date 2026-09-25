Tunisie: Pourquoi - Deux-roues, zéro lumière la nuit !

25 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

C'est une scène devenue trop fréquente sur les routes tunisiennes : des motos, scooters et autres deux-roues circulent de nuit avec un éclairage défaillant, voire totalement sans phare à l'avant ni feu à l'arrière.

Pour le conducteur du deux-roues, le danger est évidemment immédiat : dans l'obscurité, il devient beaucoup plus difficile d'être vu, mais aussi d'anticiper un obstacle, un véhicule ou un changement de direction.

Pour les automobilistes et les autres usagers, ces motos surgissent parfois presque sans avertissement dans le faisceau des phares, laissant très peu de temps pour réagir.

Le problème mérite donc une réponse à plusieurs niveaux : contrôle plus systématique de l'éclairage lors des opérations routières, sensibilisation des conducteurs, vérification des équipements avant chaque déplacement nocturne et sanctions lorsque les dispositifs obligatoires ne sont pas conformes. Sur la route, être vu n'est pas un détail : c'est une condition élémentaire de sécurité routière.

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