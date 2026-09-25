Tunisie: CAB - Dossiers Seyde et Diop - Une situation non enviable du tout !

25 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Boujemaa Remili

Le feuilleton des plaintes continue à Bizerte. Les deux joueurs étrangers réclament des dus.Décidément, on ne va pas pouvoir travailler dans la sérénité au CAB ! Dès qu'on règle une affaire de dettes, une nouvelle surgit d'on ne sait où, des managers-avocats de joueurs étrangers étant toujours aux aguets.

En effet, après avoir trouvé un terrain d'entente avec les représentants des plaignants pour récupérer leurs dus, les responsables cabistes se trouvent confrontés, à nouveau, à un autre dossier. Si le secrétaire général du CAB était au courant du dossier, il s'agit d'une surprise pour le public « jaune et noir » avec toutes ses composantes. « L'ex-milieu sénégalais du CAB, Abdou Seyde, est parti jouer dans un club libyen après son départ du club nordiste. Seulement, il y avait une clause dans le contrat signé avec son club sénégalais qui stipule que lors de son transfert vers un quelconque club, le CAB doit payer 20% du montant encaissé.

Cela veut dire que le comité provisoire est redevable de près de 60.000 dinars, une somme à payer à son club d'origine », nous apprend Saber Ben Barka. Et d'enchaîner toujours dans le volet des dettes : « Quant à l'autre ex-attaquant cabiste, Momar Diop, il a des arriérés de salaires que l'on doit également honorer. La rumeur selon laquelle le CAB devrait payer près de 300.000 dinars est une fausse information qui a circulé dans les réseaux sociaux ».

Ce démenti coupe court aux rumeurs entendues ici et là autour de la large famille cabiste. Toutefois, il n'y a pas de fumée sans feu, sommes-nous tentés de dire tellement la situation financière est compliquée et manque de transparence malgré l'intervention de Saber Ben Barka dans un média local.

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Dans un pareil contexte, les fans bizertins se trouvent plus que jamais sollicités pour venir en aide à leur club.

Déjà lassés par ces contrariétés permanentes, ces mêmes fans vont devoir désormais mettre la main à la poche pour sauver le CAB. Quand allons-nous parler de sport et plus précisément de football au CAB? Il nous semble qu'il est largement temps qu'on s'y mette...

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