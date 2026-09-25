Sénégal: Diourbel - Vingt artistes reçoivent leur attestation après une formation en musique

Diourbel — Vingt artistes des départements de Diourbel, Bambey et Mbacké ont reçu, vendredi, leur attestation à l'issue d'un atelier national de renforcement de capacités en musique, organisé du 14 au 19 septembre à Diourbel (centre) par le Festival national des arts et culture (FESNAC), en partenariat avec le Centre culturel régional de Diourbel, a constaté l'APS.

La cérémonie de restitution, marquant la clôture de cette session consacrée, notamment, à l'arrangement technique et à la composition musicale, a été ponctuée par des prestations musicales d'artistes locaux, permettant aux bénéficiaires de mettre en pratique les connaissances acquises durant une semaine de formation.

"L'objectif de cet atelier de formation, c'est de 'capaciter' les acteurs de la musique", a expliqué le directeur du Centre culturel régional de Diourbel, Ibrahima Dioum.

Selon lui, le choix de la musique pour cette étape du programme s'explique par les résultats des précédentes éditions du FESNAC.

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"A Diourbel, nous avons choisi la musique parce que les éditions précédentes, on n'avait pas de performance en musique", a-t-il expliqué, soulignant que la région "excelle plus dans le domaine du théâtre et de la danse".

"Cela veut dire que du point de vue de la musique, il y a quand même du travail à faire. C'est la raison pour laquelle notre choix a porté sur la musique pour mieux outiller les artistes", a-t-il ajouté.

Le directeur du Centre culturel s'est félicité de la qualité des prestations présentées lors de la cérémonie de restitution.

"On a vu que cela a été vraiment des morceaux de musique de qualité, ce qui veut dire que la formation a eu un effet quand même positif au regard de la qualité de la prestation des acteurs", a-t-il apprécié.

Pour M. Dioum, "le talent existe à Diourbel", mais "dans le domaine des arts, le talent seul ne suffit pas".

"Il faut une certaine organisation, il faut une formalisation, il faut dès fois organiser des ateliers de renforcement de capacité comme c'est le cas aujourd'hui", a-t-il soutenu.

Il a appelé les autorités locales à accompagner davantage les artistes de la région, rappelant que les besoins en formation concernent également les acteurs du théâtre, de la danse et de l'écriture.

M. Dioum a aussi invité les artistes à se préparer de manière régulière en perspective des prochaines éditions du FESNAC.

"Pour l'artiste, il doit être quelqu'un qui est en tout cas toujours enclin à faire des répétitions, travailler davantage pour être opérationnel à tout moment, ne pas attendre les dernières semaines ou bien les derniers mois avant le FESNAC pour commencer à travailler ", a-t-il déclaré.

"L'artiste ne doit même pas travailler pour le FESNAC. L'artiste doit travailler pour mieux développer son art. Il doit travailler pour se nourrir de son art", a-t-il plaidé.

Le formateur, Mamour Kassé, a, de son côté, estimé que les artistes disposent de talents, mais qu'ils ont besoin de moyens pour mieux développer leurs activités.

"J'ai formé de grands artistes. Ils manquent seulement les moyens", a-t-il déclaré, appelant les autorités locales à davantage les soutenir.

Il a également exhorté les bénéficiaires à faire preuve de professionnalisme. "[C'est uniquement] dans le professionnalisme qu'on va davantage vous respecter", a-t-il soutenu.

Un participant, Ndiap Sène, s'est réjoui des acquis de la session et a appelé la municipalité à renforcer son accompagnement.

L'adjoint au maire de Diourbel, Thiécoura Sène, a salué l'organisation de l'atelier et remercié le directeur du Centre culturel pour "son engagement en faveur de la culture".