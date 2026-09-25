Sénégal: L'État va investir 175 milliards de francs CFA dans les équipements de stockage de produits agricoles

Dakar — Le Sénégal envisage d'investir 175 milliards de francs CFA dans les infrastructures de stockage, dans le but de pouvoir stocker 250 000 tonnes de produits agricoles par an, a-t-on appris, vendredi, à Dakar, du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

"[Nous avons prévu des] investissements portés par une stratégie globale de 175 milliards de francs CFA, pour les prochaines années, pour la construction d'infrastructures offrant une capacité de stockage de 250 000 tonnes", a-t-il dit lors d'un atelier organisé par les ministères chargés du Commerce et de l'Agriculture.

"Le gouvernement fait du stockage une priorité absolue", a assuré M. Diop.

Les ministères chargés du Commerce et de l'Agriculture veulent instaurer "un mécanisme de planification, de transformation et de commercialisation" des produits agricoles et d'élevage, d'après lui.

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Le gouvernement se fera livrer d'importants équipements de stockage, dont des chambres froides, d'ici à la fin de l'année, à Fass Boye et à Sangalkam (ouest), selon Serigne Guèye Diop.

D'autres équipements seront mis à la disposition de l'État en 2007, à Kayar, Notto (ouest) et Podor (nord).

Avec ces équipements, l'État va augmenter la capacité de stockage de produits agricoles et réduire les pertes de récoltes, a assuré M. Diop.

Il annonce, par ailleurs, la création d'une caisse de péréquation et de stabilisation du prix du riz local, qui sera approvisionnée par un prélèvement de 8 francs CFA sur chaque kilogramme de riz importé vendu au Sénégal.

"Ce mécanisme va générer 13 à 15 milliards de francs CFA par an, ce qui permettra de fixer le prix du riz local à un niveau inférieur à celui du riz importé", a dit le ministre de l'Industrie et du Commerce.

De la gauche vers la droite, le ministre l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, et son collègue chargé de l'Agriculture, Cheikhou Oumar Ba

Selon lui, l'État du Sénégal pourrait geler de nouveau les importations de pomme de terre au cours des prochains mois, parce que la production locale est assez suffisante pour couvrir les besoins des ménages.

Le gel des importations de banane pendant six mois a engendré, cette année, un chiffre d'affaires de 82 milliards de francs CFA pour les producteurs locaux, a indiqué Serigne Guèye Diop.

D'après lui, des "boutiques de référence" seront ouvertes en octobre prochain pour faciliter l'écoulement des produits agricoles produits au Sénégal.

Il a été annoncé que le Sénégal a produit 450 000 tonnes d'arachide en 2025, a-t-il dit, indiquant que seulement 230 000 tonnes ont été collectées.

"Sans financement, on ne peut rien faire [...] Si nous n'arrivons pas à financer l'agriculture, la transformation et la commercialisation, ça ne marchera pas", a soutenu Serigne Guèye Diop, ajoutant que des difficultés financières ont perturbé la dernière campagne de collecte des graines d'arachide.