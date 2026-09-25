Togo: Le Togo, pays invité d'honneur de la 30e édition du FESPACO (officiel)

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par FKS/SBS/BK

Dakar — Le Togo a été désigné pays invité d'honneur de la trentième édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 20 au 27 mars 2027, a annoncé, vendredi, le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Selon Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ce choix vise à "renforcer les liens entre les peuples burkinabè et togolais, à favoriser les échanges culturels et professionnels et à contribuer au rayonnement des cinémas d'Afrique".

Cette édition du Fespaco a pour thème "Cinéma d'Afrique et développement endogène".

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