Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Six danseurs sénégalais parmi les vainqueurs du concours de la danse officielle

Dakar — Six danseurs sénégalais figurent parmi les vainqueurs du concours de la danse officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains, annonce le Comité d'organisation des JOJ.

Parmi les vainqueurs sénégalais du concours de danse, il y a la créatrice de contenu, Aisha Thioune, Fatou Ndiaye, Mahanta Dieng, Sory Kouyaté, Saliou Diagne Sy et Alimatou Diagne, selon le COJOJ.

La Béninoise Prisca Lucienne Amoussou et le Gabonais Doumingou Ike Forest font également partie des vainqueurs.

Leur chorégraphie originale sera, notamment, reprise dans le clip de "Teranga", la chanson officielle des JOJ Dakar 2026.

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Interprété par l'artiste sénégalaise Mamy Mbaye, l'hymne a été dévoilé le 23 juillet, à l'occasion des 100 jours précédant la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026.

Le concours pour la danse officielle des JOJ a été lancé le 5 août 2026, sur le compte TikTok officiel des JOJ Dakar 2026.

Pour y participer, les candidats devaient effectuer des prestations sur la base d'un extrait de la chanson officielle des JOJ Dakar 2026.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.