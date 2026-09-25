Sénégal: Kaolack - 30 femmes formées en leadership et gouvernance des organisations paysannes

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Trente femmes des régions de Kaolack et de Fatick (centre) ont été formées en leadership et gouvernance des organisations paysannes, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer leurs capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole.

La formation, organisée avec l'appui de la BBV-LIZ GmbH (Association des agriculteurs de Bavière en Allemagne), a été clôturée vendredi au conseil départemental de Kaolack par une cérémonie de remise d'attestations aux participantes.

"Nous croyons que les femmes sénégalaises ont une grande expertise pratique et nous voulons simplement renforcer leurs capacités", a déclaré Angelika Eberl, cheffe de projet senior de la BBV-LIZ GmbH.

Elle a annoncé la poursuite de cette collaboration à travers d'autres formations portant notamment sur l'agribusiness et le maraîchage.

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Des échanges d'apprentissage entre femmes sénégalaises et allemandes sont également prévus dans le cadre de ce partenariat, a-t-elle ajouté.

"Nous voulons dialoguer entre femmes, apprendre les unes des autres et nous soutenir mutuellement", a expliqué Mme Eberl.

La présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum (FEPROMAS), Nimna Diayté, a indiqué que les bénéficiaires devront, à leur retour dans leurs zones respectives, partager les connaissances acquises avec d'autres groupements de femmes.

Elle a salué cette initiative qui, selon elle, contribue au renforcement des capacités des femmes engagées dans les activités agricoles.

Mme Diayté a par ailleurs invité le partenaire à élargir le programme afin d'augmenter le nombre de femmes bénéficiaires des prochaines sessions de formation.

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