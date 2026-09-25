Sénégal: Le paiement des indemnités dues aux enseignants va être accéléré

Dakar — Le gouvernement a décidé d'accélérer le paiement des indemnités d'examens dues aux enseignants, notamment celles liées à l'organisation du baccalauréat et aux examens de la formation professionnelle et technique, a annoncé, vendredi, son secrétaire général, Papa Assane Touré.

Donnant lecture des principales décisions issues du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027, M. Touré a indiqué que le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan avait été îstruit, en rapport avec les départements concernés, de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à ces paiements, "sans délai".

Le gouvernement entend également renforcer le dialogue social dans le secteur de l'éducation, à travers la mise en oeuvre du Pacte national de stabilité sociale, a indiqué Papa Assane Touré.

Le ministre chargé de la Fonction publique, les départements en charge de l'Éducation et de la Formation, ainsi que celui de l'Économie, des Finances et du Plan, en relation avec les parties prenantes, devront veiller au maintien d'un climat de dialogue permanent dans le cadre du comité de pilotage du pacte.

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La prochaine réunion de ce comité est prévue le 15 octobre 2026, a précisé le secrétaire général du gouvernement.

À cet égard, les mesures relatives à l'application des décrets concernant les enseignants décisionnaires et à l'accès des enseignants au logement devront faire l'objet d'un "traitement diligent".

Le Conseil interministériel a par ailleurs demandé aux ministres de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et technique et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de veiller, en rapport avec les universités et les autres parties prenantes, à la poursuite des enseignements et apprentissages dans les écoles, établissements et universités pendant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Il a également demandé au ministre de l'Éducation nationale d'accélérer, au cours de l'année scolaire 2026-2027, la refondation curriculaire, avec un renforcement des disciplines STEM -- Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques -- et une meilleure orientation vers les filières scientifiques.

Une autre mesure prévoit la consolidation des partenariats avec le ministère des Sports, les Forces armées, la Gendarmerie nationale, le Service civique national, les leaders religieux, les collectivités territoriales, les associations et les partenaires, pour poursuivre la mise en oeuvre de la politique éducative en matière de civisme, notamment à travers la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE). Cette approche scolaire vise à former des citoyens à partir des valeurs endogènes, à l'horizon 2035.

Le gouvernement prévoit, enfin, une réflexion sur la systématisation de la couverture sanitaire dans les écoles et établissements, associant les ministères chargés de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, de la Santé, de l'Éducation nationale et de la Formation. professionnelle.