Sénégal: Diourbel - 24 cas de diphtérie enregistrés dont deux cas importés

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Vingt-quatre cas de diphtérie ont été notifiés dans la région de Diourbel (centre) depuis le début de l'épidémie, dont deux cas "importés", a indiqué, vendredi, le directeur régional de la santé, Mamadou Dieng.

"Aujourd'hui, notre région est touchée à travers la survenue de cas de diphtérie au niveau du district sanitaire de Touba, où l'on a noté 22 cas et 2 cas importés. Au total, nous avons notifié, depuis le début, 24 cas de diphtérie", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'une réunion du comité régional de gestion des épidémies (CRGE), Mamadou Dieng a rappelé que la diphtérie est une maladie infectieuse très contagieuse, généralement transmise par voie respiratoire, particulièrement chez les enfants non vaccinés.

"La forme la plus singulière et la plus grave, c'est l'angine diphtérique", caractérisée notamment par des pseudomembranes blanchâtres pouvant s'étendre au pharynx, au larynx et au palais, a-t-il expliqué, soulignant qu'elle peut entraîner une détresse respiratoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Dieng a appelé les familles à vérifier le statut vaccinal des enfants, à compléter les doses prévues dans le cadre du Programme élargi de vaccination et à consulter précocement en cas de fièvre, de douleur à la gorge ou de difficultés à avaler.

Il a également recommandé le respect des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains et le fait de tousser dans un mouchoir afin de limiter la transmission.

Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a insisté, pour sa part, sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et la communication, mais aussi de former les acteurs chargés de diffuser les messages.

Il a cité, parmi ces acteurs, les personnels de santé, les relais communautaires, la presse, les communicateurs traditionnels, les religieux, les maires et les chefs de village, appelant à une mobilisation collective pour réduire la propagation de la maladie.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.