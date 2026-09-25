Sénégal: Diourbel - 24 cas de diphtérie enregistrés dont deux cas importés

Diourbel — Vingt-quatre cas de diphtérie ont été notifiés dans la région de Diourbel (centre) depuis le début de l'épidémie, dont deux cas "importés", a indiqué, vendredi, le directeur régional de la santé, Mamadou Dieng.

"Aujourd'hui, notre région est touchée à travers la survenue de cas de diphtérie au niveau du district sanitaire de Touba, où l'on a noté 22 cas et 2 cas importés. Au total, nous avons notifié, depuis le début, 24 cas de diphtérie", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'une réunion du comité régional de gestion des épidémies (CRGE), Mamadou Dieng a rappelé que la diphtérie est une maladie infectieuse très contagieuse, généralement transmise par voie respiratoire, particulièrement chez les enfants non vaccinés.

"La forme la plus singulière et la plus grave, c'est l'angine diphtérique", caractérisée notamment par des pseudomembranes blanchâtres pouvant s'étendre au pharynx, au larynx et au palais, a-t-il expliqué, soulignant qu'elle peut entraîner une détresse respiratoire.

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M. Dieng a appelé les familles à vérifier le statut vaccinal des enfants, à compléter les doses prévues dans le cadre du Programme élargi de vaccination et à consulter précocement en cas de fièvre, de douleur à la gorge ou de difficultés à avaler.

Il a également recommandé le respect des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains et le fait de tousser dans un mouchoir afin de limiter la transmission.

Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a insisté, pour sa part, sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et la communication, mais aussi de former les acteurs chargés de diffuser les messages.

Il a cité, parmi ces acteurs, les personnels de santé, les relais communautaires, la presse, les communicateurs traditionnels, les religieux, les maires et les chefs de village, appelant à une mobilisation collective pour réduire la propagation de la maladie.