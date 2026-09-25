Sénégal: Rentrée 2026-2027 - le gouvernement veut accélérer la construction de 2.500 classes

Dakar — Le gouvernement va accélérer l'exécution du programme de construction de 2.500 classes et ouvrages annexes et veiller au respect du calendrier contractuel de livraison, dans le cadre des mesures arrêtées, vendredi, au terme du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027.

Au total, 27 mesures ont été retenues à l'issue de cette rencontre présidée par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, a annoncé le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, qui en a donné lecture.

Parmi ces décisions, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, en relation avec ses homologues chargés des Infrastructures et de l'Économie, des Finances et du Plan, est invité à accélérer la mise en oeuvre du programme de construction de 2.500 classes et ouvrages annexes.

Il devra également finaliser l'implantation des ouvrages et veiller au "strict respect des délais contractuels de livraison", selon M. Touré.

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Les ministres de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle sont également invités, en coordination avec les départements chargés notamment de l'Intérieur, des Forces armées, des Collectivités territoriales, des Infrastructures, de l'Hydraulique, de l'Environnement et de la Santé, à finaliser "dans les meilleurs délais" les actions nécessaires pour rendre les structures éducatives "fonctionnelles, propres et sûres".

Cette mesure vise à permettre un démarrage effectif des enseignements dans des établissements offrant des conditions d'accueil adaptées aux élèves, étudiants et apprenants.

Le Conseil interministériel a par ailleurs demandé l'accélération de la construction, de la réhabilitation et de l'équipement des structures de développement intégré de la petite enfance, notamment des 50 cases des tout-petits actuellement en construction.

Ces différentes mesures s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de garantir la fonctionnalité des structures éducatives dès le début de l'année scolaire 2026-2027.