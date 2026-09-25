Sénégal: Le pays veut s'inspirer de l'expérience canadienne pour la validation des acquis de l'expérience

Dakar — L'État du Sénégal ambitionne d'institutionnaliser le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE), une expérience tirée du projet "Mille Femmes" mis en oeuvre la coopération canadienne, a annoncé, vendredi, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Béye Ndiaye.

"Ce projet sera institutionnalisé. Le relais sera pris par l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle de remise de diplômes à 277 femmes de la région de Dakar, certifiées dans le cadre du projet.

Il a également annoncé la mise en oeuvre d'un programme de territorialisation du dispositif afin de permettre à davantage de femmes, notamment celles dont les compétences ont été acquises dans l'économie informelle, d'accéder à une reconnaissance officielle de leur expérience professionnelle.

"Le projet a déjà permis de certifier au moins 1.210 femmes, malgré son appellation "Mille Femmes", s'est félicité M. Ndiaye, notant que 90 % d'entre elles sont en emploi salarié et que plus de 76 % s'activent dans l'entrepreneuriat.

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Evoquant le poids du secteur informel dans l'économie du pays, il a estimé que la formalisation des compétences constitue un moyen de faciliter l'accès aux opportunités, aux partenaires et aux dispositifs d'accompagnement.

La chargée d'affaires de l'ambassade du Canada, Caroline Albert a rappelé que les diplômes remis aux 277 femmes représentent les années d'expérience qu'elles ont accumulées.

"Aujourd'hui, votre savoir-faire est reconnu", a-t-elle déclaré, soulignant qu'une certification peut permettre aux bénéficiaires de mieux faire valoir leurs compétences auprès des employeurs, des clients et des partenaires, mais aussi de soutenir le développement de leurs activités entrepreneuriales.

Madame Albert a, par ailleurs, estimé que la fin du projet ne devait pas marquer "la fin d'une dynamique". Elle a invité à mettre à profit les outils et mécanismes développés dans le cadre de l'initiative pour élargir progressivement l'accès à la VAE.

"La VAE constitue un outil concret pour élargir l'accès à la certification, renforcer l'employabilité et mieux répondre aux besoins du marché du travail", a-t-elle estimé.

Marie-Josée Fortin, représentante de CICan (Collèges et Instituts Canada), a, pour sa part, appelé à une synergie entre le ministère, les structures de certification, les établissements de formation, les partenaires canadiens, la société civile et les organisations de femmes pour assurer la réussite et la pérennité du dispositif.