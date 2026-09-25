Sénégal: Prix Goncourt 2026 - 'C'était ça ou mourir' de Thélyson Orélien retiré de la sélection

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Académie Goncourt a annoncé vendredi la suppression du roman "C'était ça ou mourir" de l'écrivain Canado-Haïtien Thélyson Orélien de la liste des ouvrages en lice pour le prix Goncourt après un supposé recours à l'intelligence artificielle suite à la publication sur X (ex twitter), le 21 septembre dernier, d'un compte anonyme, "Balance ton Claude".

Cette décision s'explique par une volonté de "préserver l'intégrité du prix Goncourt et celle de l'Académie dont le rôle central consiste à promouvoir et couronner la littérature écrite par des femmes et des hommes", peut-on lire dans un communiqué publié sur son site, ajoutant qu'une deuxième liste sera rendue publique le 6 octobre prochain.

Il s'agit, selon l'Académie, "d'envoyer un message clair et notamment aux participants du Prix Goncourt des Lycéens, du Goncourt des Détenus et ceux des plus de cinquante Choix Goncourt de l'Étranger".

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L'Académie du Goncourt a dit prendre cette décision "compte tenu des plagiats dont son auteur s'est rendu coupable au fil du temps et qui viennent d'être révélés, ainsi que du résultat convergent de plusieurs analyses de chercheurs et journalistes dignes de foi mettant en évidence le fait que +C'était ça ou mourir+, de Thélyson Orélien, paru aux Éditions Grasset, est, selon toute vraisemblance, très largement le produit d'une Intelligence artificielle".

Révélation de la rentrée littéraire 2026 en France, avec son livre "C'était ça ou mourir", Thélyson Orélien a remporté beaucoup de prix dont celui de la FNAC (Fédération nationale d'achat des cadres) et était en lice pour le Goncourt.

Les accusations d'un recours à l'intelligence artificielle dont il est victime ont suscité une vive polémique dans le monde littéraire et les milieux académiques, au point de faire, en quelques jours, figure de cas d'école sur la fragilité de la création face aux outils technologiques censés en authentifier la paternité.

Certaines réactions n'ont pas manqué d'évoquer une affaire aux relents de "racisme", en lien avec d'autres cas similaires qui avaient visé ces derniers temps des figures intellectuelles montantes issues des mondes noirs et des communautés diasporiques.

"Je hais les emballements médiatiques aux allures de guillotine expéditive", a réagi le Sénégalais, Mohamed Mbougar Sarr (Prix Goncourt 2021) sur sa page Facebook.

Dans son message repris par plusieurs médias français, l'auteur de la "la Plus Secrète Mémoire des hommes" insiste sur la nécessité de laisser à cet auteur "une chance de s'expliquer plus longuement".

Lire l'article original sur APS.

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