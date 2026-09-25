Afrique de l'Ouest: À Accra, l'ECOFEPA appelle à lever les barrières à l'accès des femmes au financement et aux marchés de la CEDEAO

Accra — L'Association des femmes parlementaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOFEPA) a appelé vendredi à renforcer l'accès des femmes entrepreneures au financement, aux marchés, aux technologies et à l'information commerciale afin d'accroître leur participation au commerce régional et mondial.

"L'enjeu n'est pas seulement de favoriser les femmes, mais de lever les barrières qui les empêchent de contribuer pleinement et effectivement à l'économie régionale", a déclaré Hadjaratou Coulibaly, la deuxième vice-présidente de l'ECOFEPA, représentante de la présidente du parlement de la CEDEAO.

Elle présidait, vendredi à Accra (Ghana), une masterclass consacrée à la participation des femmes au commerce mondial.

Elle est notamment revenue sur les difficultés liées à l'accès au financement, aux marchés, aux technologies, aux réseaux professionnels et aux chaînes de valeur et d'exportation.

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"La pleine participation des femmes constitue un levier de croissance inclusive et de prospérité partagée dans l'espace communautaire", a fait valoir Hadjaratou Coulibaly.

La représentante de l'ECOFEPA a également plaidé pour des politiques publiques tenant compte des réalités spécifiques des femmes entrepreneures, ainsi que pour des financements plus accessibles, de meilleures infrastructures, une information commerciale renforcée et des réseaux professionnels plus solides.

De son côté, Zainab Gimba, première vice-présidente de l'ECOFERA, a insisté sur les possibilités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) aux entreprises dirigées par des femmes, notamment dans les domaines du commerce électronique, de l'intelligence de marché, de la création de marques, du financement et de l'accès aux marchés internationaux.

Elle a appelé les gouvernements, les institutions régionales, les partenaires au développement et le secteur privé à créer davantage de conditions favorables à la transformation des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes en entreprises compétitives et orientées vers l'exportation.

La masterclass organisée à ce sujet vise notamment à renforcer les capacités des femmes en matière de préparation à l'exportation, d'accès aux marchés, de commerce numérique, de financement du commerce et de conformité aux normes.

La rencontre s'inscrit dans les efforts régionaux visant à renforcer la participation économique des femmes et leur intégration dans le commerce transfrontalier.

En juin dernier, la CEDEAO avait organisé à Lomé un atelier de renforcement des capacités des acteurs du commerce transfrontalier à petite échelle, avec une attention particulière aux femmes.