Cameroun: Souza gare - Le lions club douala candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves

25 Septembre 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Dilan Kenne

L'École publique de Souza Gare (Groupes 1 et 2), dans la commune de Bonaléa, département du Moungo, a accueilli vendredi 25 septembre 2026, la remise officielle d'un lot de fournitures scolaires offert par le Lions Club Douala Candle.

D'une valeur de 873 805FCFA, ce don bénéficie à 577 élèves, de la SIL au CM2, ainsi qu'à 16 enseignants et personnels administratifs des deux groupes scolaires. Cahiers, craies, crayons, gommes, stylos, équerres, rapporteurs, décimètres, trousses et chemises administratives composent ce lot remis aux élèves et aux directeurs Christophe Ekonde et Paul Alain Youwo. Un certificat de remise de don a officialisé la cérémonie, organisée en partenariat avec la commune de Bonaléa.

Dans une allocution lue par Yolande Edeme au nom de la présidente du Lions Club Douala Candle Manuela Barla, la responsable a insisté : « Chers élèves, le monde est à vous. » Le don doit « améliorer réellement les conditions d'instruction » d'élèves dont la plupart « vivent dans la précarité ».

Deux actions suivront : un dépistage des troubles oculaires pour les SIL et CP, et un projet de plantation d'arbres couplé à un jardin potager dans la cour.

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Représentant le maire Ernest Mpacko, le premier adjoint Me Julienne Happi épse Ngom Priso a qualifié le geste de « bouffée d'oxygène » pour des familles qui ne disposent pas toujours du minimum à la rentrée.

La femme politique y voit un partenariat entre « acteurs sociaux » partageant « la même vision », au bénéfice des parents, élèves et enseignants.

Pour le directeur Paul Alain Youwo, ce don arrive à point nommé : « Beaucoup sont ces enfants-là qui n'ont même pas un morceau de craie pour commencer. »

Il salue un geste « capital » pour l'année scolaire 2026-2027, les cours ayant déjà démarré depuis trois semaines sans matériel suffisant pour des familles « moins nanties ».

Le directeur a alerté sur l'état du complexe scolaire : bâtiments vétustes, toiture qui coule et plafonds quasi inexistants. Il a également signalé la clôture inachevée, source d'insécurité pour les élèves, en espérant un accompagnement futur des autorités communales.

Cette remise de dons intervient alors que s'achève la troisième semaine de la rentrée scolaire 2026-2027 au Cameroun, une période durant laquelle de nombreux établissements publics, notamment en zone rurale, peinent encore à fournir l'essentiel à leurs élèves. Le geste du Lions Club Douala Candle vient ainsi combler un vide criant à Souza Gare, tout en annonçant la poursuite d'un accompagnement plus large, entre santé oculaire et éducation environnementale.

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