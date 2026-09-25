Sénégal: Un aréopage de curateurs pour insuffler « l'(Anti)fragilité »

L'équipe curatoriale, dirigée par le directeur artistique Morad Montazami, soutient les réflexions théoriques, la scénographie et le suivi. Nous vous les présentons ici.

Avec Morad Montazami comme directeur artistique, l'équipe curatoriale réunit des commissaires associés et des chercheuses spécialisées chargées d'accompagner les réflexions théoriques, la scénographie et le suivi des artistes de la sélection officielle. Historien de l'art, éditeur et commissaire d'exposition, Morad Montazami est chargé de développer un projet curatorial original en cohérence avec la mission et les valeurs de la Biennale de l'Art africain contemporain.

Après 6 années passées à la Tate Modern de Londres (Royaume-Uni), il a fondé et dirige la plateforme éditoriale et curatoriale Zamân Books & Curating. Son entité est consacrée aux arts modernes et contemporains africains, arabes, asiatiques, et à l'histoire de l'art postcolonial. La Sénégalaise Fatima Bintou Rassoul Sy est une commissaire d'exposition spécialisée sur les archives et les récits en rapport avec les géographies noires. Sa pratique s'appuie sur les savoirs communautaires pour la restitution des expériences historiques et contemporaines. Commissaire des programmes puis directrice des programmes de Raw Material Company, elle contribue dès 2018 au développement du Musée des Civilisations noires, institution qu'elle rejoindra de nouveau en décembre 2026 comme commissaire des expositions.

Madeleine de Colnet co-dirige avec Morad Montazami la plateforme éditoriale et curatoriale Zamân Books & Curating. De 2007 à 2016, elle accompagne la création de plusieurs institutions culturelles en France et au Maroc, notamment LE BAL à Paris et Kulte Gallery & Édition à Rabat. Depuis 2017, elle conçoit et pilote des projets éditoriaux sur l'histoire de l'art moderne et contemporaine d'Afrique et d'Asie de l'Ouest.

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Oulimata Gueye est critique d'art, curatrice indépendante et enseignante. Sa pratique se fonde sur la recherche à l'intersection de l'art contemporain, des sciences et des cultures populaires. Elle intervient dans de nombreux projets internationaux sur les cultures électroniques, de la performance, des pratiques sonores expérimentales et des nouveaux médias. Enseignante à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba Lyon), elle est membre du comité scientifique de l'Édouard Glissant Art Fund, du Conseil international d'orientation du Musée des Civilisations noires de Dakar et du programme Women in AI and New Media Art (Aware). Delphine Lopez est commissaire d'exposition, historienne de l'art et critique d'art basée à Dakar.

Sa pratique curatoriale s'attache aux scènes contemporaines africaines et afro-diasporiques, en interrogeant particulièrement les formes de transmission, de soin, de réparation et de recomposition. Elle a notamment assuré le commissariat des expositions « Et je renais à la terre qui fut ma mère », consacrée à Souleymane Keïta en 2024, avec la Collection Jom). Enfin, le Franco-sénégalais Youssouf Fofana, qui gère la curation de la section Design, est un entrepreneur, designer et directeur artistique franco-sénégalais. En 2014, il fonde la marque Maison Château Rouge, dédiée à la mode, au design d'objets et aux textiles, développant des collaborations internationales majeures.