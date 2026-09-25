Sénégal: Fonsis - le Fonds islamique de Relance injecte 600 millions FCFA dans quatre entreprises

Le Fonds islamique de Relance (FIR), filiale du Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis), poursuit son accompagnement des entreprises sénégalaises. Il a formalisé, mardi 22 septembre, un investissement global de 600 millions de FCFA au profit de quatre entreprises opérant dans l'agroalimentaire, l'agro-industrie et l'enseignement scientifique.

Les bénéficiaires sont Agro Industries du Nord (AIN), Mintou Rassoul, Bassari Baobab et l'École scientifique internationale d'Excellence (ESIEX). Réparties entre Saint-Louis, Tambacounda, Dakar et Keur Massar, ces structures bénéficieront de financements en fonds propres destinés notamment à moderniser leurs outils de production, renforcer leurs capacités de stockage et d'approvisionnement et développer de nouvelles infrastructures éducatives.

Renforcer la filière rizicole

Dans la vallée du fleuve Sénégal, le FIR accompagne deux entreprises engagées dans la filière rizicole. Implantée à Ross-Béthio, Agro Industries du Nord transforme le riz paddy dans une unité disposant d'une capacité de décorticage de trois tonnes par heure. Son investissement sera consacré à l'installation d'équipements solaires et à l'augmentation de ses capacités de stockage, avec l'objectif de mieux sécuriser son approvisionnement.

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De son côté, Mintou Rassoul, basée dans la région de Saint-Louis, produit, transforme et commercialise du riz blanc et du riz étuvé ainsi que différents sous-produits de transformation. La modernisation de son unité doit permettre d'améliorer la qualité de ses produits et d'augmenter les volumes de production.

À travers ces deux opérations, le FIR entend contribuer au développement de la production et de la transformation locales du riz, tout en soutenant l'emploi dans la vallée du fleuve Sénégal et en renforçant l'offre nationale face aux importations.

Le pari sur les produits agroforestiers

À Tambacounda, l'investissement concerne Bassari Baobab, une entreprise spécialisée dans la valorisation de produits agroforestiers locaux, notamment le baobab, le bissap et le gingembre. Commercialisés sous les marques Zahra et Mouna, ces produits bénéficieront d'un renforcement des capacités de l'entreprise à travers la modernisation de ses équipements et la mise à niveau de ses espaces de production et de stockage.

L'entreprise compte actuellement 60 employés, dont une majorité de femmes. Pour le FIR, cette opération illustre également sa volonté d'élargir l'accès à ses solutions de financement aux petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire national.

Un investissement dans la formation scientifique

Le quatrième bénéficiaire est l'École scientifique internationale d'Excellence (ESIEX), créée en 2019 au sein du Groupe Supdeco. L'établissement, implanté à Dakar, assure une formation allant du secondaire aux classes préparatoires et prépare ses élèves aux concours des grandes écoles d'ingénieurs.

Le financement du FIR doit permettre d'équiper son futur campus de Keur Massar, de développer ses laboratoires et d'acquérir du matériel destiné à l'enseignement scientifique. Pour Abdoul Aziz Sy, PDG du Groupe Supdeco, cet appui répond à un enjeu stratégique pour le Sénégal : renforcer la formation de scientifiques et préparer les compétences dont le pays aura besoin dans les prochaines années.

7,5 milliards FCFA d'investissements cumulés

Avec cette nouvelle opération, le FIR franchit un nouveau palier. Selon Babacar Gning, directeur général du Fonsis, le montant cumulé des investissements réalisés par le fonds, sous forme de fonds propres et de prêts Moudharaba, atteint désormais 7,5 milliards de FCFA.

Pour Adramé Ndione, directeur du FIR, l'objectif est de proposer des solutions de financement à des entreprises de secteurs et de profils différents, en les rendant accessibles aux PME partout au Sénégal, au plus près de leurs activités et de leurs besoins.