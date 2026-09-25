Afrique: JICA FemPOWER Africa - Une expérience japonaise au service de l'entrepreneuriat féminin

Mieux accompagner le développement de l'entrepreneuriat féminin, c'est l'objectif visé par JICA FemPOWER Africa qui s'est tenu au Japon et auquel l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a pris part. Une rencontre qui a réuni des entrepreneuses féminines, ainsi que des représentants de structures publiques et privées.

L'Adepme a, dans un communiqué rendu public ce vendredi 25, tiré les conclusions de la JICA FemPOWER Africa qui s'est tenue au Japon. L'enjeu de cette rencontre était de « mieux accompagner le développement de l'entrepreneuriat féminin ».

Cette initiative a réuni « des représentantes de structures publiques et privées ainsi que des femmes entrepreneures » de plusieurs pays d'Afrique. Cette JICA FemPOWER Africa a été rythmée, rapporte l'Adepme, par « des sessions de formation, des échanges entre pays, des rencontres et des visites permettant de découvrir d'autres pratiques et approches en matière d'accompagnement des entreprises ».

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Ainsi, des PME sénégalaises ont bénéficié d'ateliers de formation, une équipe formée aux côtés d'une équipe formée par l'agence. Pour l'Adepme, « ces différents temps ont permis de confronter les expériences, de partager les réalités rencontrées par les PME africaines et de découvrir des solutions développées dans le contexte japonais ».

Elle considère les acquis comme « une matière concrète pour nourrir la réflexion sur l'accompagnement des PME et des femmes entrepreneures au Sénégal ».