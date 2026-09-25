Sénégal: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le PM Ahmadou Al Ahminou Mouhamed Lo fixe le cap avec 27 directives majeures

Pour une bonne rentrée scolaire 2026-2027, le gouvernement a déployé vendredi une feuille de route structurée en 27 directives, à l'issue du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027, présidé par le Premier ministre, Ahmadou Al Ahminou Mouhamed Lo.

Présidant le Conseil interministériel consacré aux préparatifs de la rentrée prochaine, le chef du gouvernement, Ahmadou Al Ahminou Lo, a salué l'ensemble de l'écosystème éducatif, les partenaires sociaux, techniques et financiers pour la mise en oeuvre des engagements de l'année précédente.

En fait, d'après le Premier ministre, sur les 32 directives arrêtées lors du Conseil du 3 octobre 2025, 14 ont été entièrement exécutées, soit un taux de réalisation de 43,75 %. Les 18 directives restantes (55,25 %) sont actuellement en cours de finalisation.

Sur ce, le Premier ministre a ainsi invité les ministres concernés et le Secrétariat général du gouvernement à veiller à leur parachèvement rapide. Ainsi, pour la rentrée 2026-2027, la priorité immédiate réside, selon Al Ahminou Lo, dans la remise en état des établissements affectés par l'hivernage.

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Il s'agit notamment du pompage, du remblai, de la désinfection, des raccordements en eau et de l'électricité, afin de garantir des structures sûres et propres dès le premier jour des classes. Le gouvernement exige également un état des lieux sans délai du besoin en personnels, fournitures et manuels pédagogiques.

Traiter la dette envers les repreneurs des restaurants universitaires

Sur le plan financier et social, une instruction a été donnée au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan d'épurer sans retard les indemnités d'examens dues aux enseignants (CFEE, BFEM, Baccalauréat, Formation professionnelle), tout comme le traitement de la dette envers les repreneurs des restaurants universitaires.

Au-delà de ces questions, un accent particulier a été mis sur la cohabitation entre le calendrier scolaire et les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026. A ce propos, le Premier ministre a souligné que la continuité pédagogique sera maintenue dans tout le pays.

Des mesures spécifiques prévoient un accompagnement pédagogique ciblé pour 151 élèves-athlètes, la fourniture d'équipements informatiques et de connexions, ainsi que le basculement en cours en ligne pour l'Université Amadou Makhtar Mbow à partir du 17 novembre 2026. Un « bimestre de propreté des écoles » sera également instauré autour de cet événement sportif.

Chantiers d'infrastructures, réformes pédagogiques et inclusion

Le document dresse aussi un vaste plan d'action pour la modernisation du système éducatif. Pour les infrastructures et les équipements, l'accélération de la construction de 2 500 salles de classe, la finalisation d'ici le 31 décembre 2026 du foncier pour 12 LYNAQE, 46 écoles élémentaires, 46 CEM et 46 lycées, de l'achèvement des chantiers universitaires, et de la livraison de 50 Cases des Tout-Petits (CTP).

Il est prévu le renforcement de l'enseignement des STEM, de la finalisation de la réforme du Baccalauréat et de l'Agenda ANTESRI au plus tard le 30 janvier 2027, de la validation de la Politique linguistique nationale, et l'expansion du modèle d'enseignement bilingue (MOHEBS).

Pour une meilleure prise en charge de l'inclusion et de la problématique de l'état civil, le Premier ministre a ordonné l'organisation d'un forum national sur l'éducation inclusive au premier semestre, la conception de Centres de ressources pour l'éducation inclusive (CREI), et le déploiement d'un dispositif de régularisation de l'état civil des élèves avant la fin de janvier 2027.

Concernant la formation professionnelle, les ministères concernés sont invités à procéder à l'électrification et à la création de budgets pour huit nouveaux centres (Linguère 2, Diourbel 2, Finthiock, Samine, Bona, Souda, Nétéboulou, CCAK) et la révision de la ligne budgétaire pour la matière première.

Par rapport au maintien du climat social et à la restauration des traditions scolaires, afin d'assurer une année apaisée, le Premier ministre insiste sur le respect scrupuleux du Pacte national de stabilité sociale et des derniers accords signés avec les syndicats d'enseignants. À ce propos, il a informé que le comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale se réunira d'ailleurs le jeudi 15 octobre 2026.

Enfin, l'État réaffirme la promotion des valeurs citoyennes à travers la Nouvelle Initiative pour la Transformation humaniste de l'Éducation (NITHÉ), l'institutionnalisation du Grand Prix du Chef de l'État pour l'Alphabétisation, et le retour du Festival national du Sport scolaire (FENSCO), dont la tenue est fixée à la première semaine d'août 2027.